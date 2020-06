Réduire la complexité pour renforcer la sécurité : pourquoi la consolidation est importante

juin 2020 par Check Point

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce les nouvelles conclusions d’une enquête menée par Dimensional Research, qui examine l’attitude des responsables de la sécurité envers la consolidation. Ces résultats montrent que les solutions ponctuelles non intégrées font de la sécurité des entreprises une tâche encore plus difficile. Avec l’évolution du paysage des menaces, les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, mais 99 % des entreprises qui utilisent des solutions issues de différents fournisseurs ont indiqué que cela entraînait des défis.

Les principales conclusions de l’enquête menée auprès de 411 professionnels de l’informatique et de la sécurité dans le monde sont les suivantes :

• Avec plus de ressources à sécuriser, la confiance dans la sécurité diminue - 92 % des personnes interrogées ont déclaré que la protection de leurs ressources informatiques contre les menaces est un défi. Seuls 34 % et 38 % des responsables de la sécurité estiment que leurs appareils mobiles et leurs objets connectés sont correctement sécurisés, ce qui révèle des lacunes considérables dans la posture de sécurité des entreprises.

• Près de la moitié des entreprises déploient entre 6 et 40 solutions de sécurité, ce qui ajoute à la complexité - Pratiquement toutes les entreprises interrogées font appel à plusieurs fournisseurs de produits de sécurité. 49 % de toutes les entreprises utilisent entre 7 et 40 produits de sécurité ponctuels, et 27 % des grandes entreprises utilisent entre 11 et 40 produits issus de fournisseurs différents.

• Les consoles d’administration multiples obscurcissent la visibilité - 98 % des entreprises administrent leurs produits de sécurité avec plusieurs consoles, créant ainsi une visibilité cloisonnée. L’impossibilité d’obtenir une vision globale sur les menaces crée des problèmes de visibilité, ce qui complique la réponse aux incidents.

• Travailler avec plusieurs fournisseurs de sécurité pose des défis aux entreprises - 79 % des professionnels de la sécurité confient que travailler avec plusieurs fournisseurs pose d’importants défis. La maintenance, les mises à niveau, les renouvellements de contrats et les autres tâches de prise en charge d’une solution de sécurité prennent toutes du temps et de précieuses ressources.

« Certaines entreprises se fondent sur l’hypothèse erronée qu’utiliser plus de produits se traduit par plus de sécurité. Mais dans ce cas, les responsables de la sécurité devraient adopter la mentalité contraire du « moins c’est mieux, » précise [nom], [poste] chez Check Point. « L’ajout de plusieurs produits issus de différents fournisseurs ne fait qu’ajouter de la complexité et peut potentiellement compromettre la sécurité. Les entreprises ont besoin d’une solution de cybersécurité consolidée qui renforce leurs défenses contre toute forme d’attaque, tout en améliorant leur agilité. »

La pandémie COVID-19 a totalement transformé notre culture du travail. Les changements ont été mondiaux, rapides et généralisés. Des changements radicaux dans l’infrastructure de votre entreprise offrent une occasion unique d’évaluer vos investissements en matière de sécurité. Dans l’enquête, 69 % des personnes interrogées conviennent que privilégier la consolidation des fournisseurs permettrait d’améliorer la sécurité. Le plus haut niveau de visibilité, atteint grâce à la consolidation, garantit l’efficacité de la sécurité nécessaire pour stopper les cyberattaques sophistiquées. L’administration unifiée et la visibilité sur les risques renforcent l’architecture de sécurité.

La réduction du nombre de fournisseurs permet d’obtenir un niveau de sécurité plus élevé grâce à une meilleure intégration, et la réduction des déficiences fonctionnelles entre les protections offertes par chaque produit. Elles permettent également de réduire considérablement le temps, les ressources et les coûts des processus de résolution des incidents. Check Point Infinity est la toute première architecture de sécurité consolidée sur l’ensemble des réseaux, du Cloud et du mobile, proposant le plus haut degré de prévention des menaces connues et inconnues. L’administration unique d’Infinity corrèle un large éventail d’événements de manière centralisée dans tous les environnements réseau, les services dans le Cloud et les infrastructures mobiles. La technologie de prévention des menaces de Check Point bloque les attaques les plus sophistiquées avant qu’elles n’infligent des dommages.

Ne manquez pas le webinaire « Une stratégie pour sécuriser tout ce qui vous entoure » pour en savoir plus sur Check Point Infinity et sur la façon dont votre entreprise peut bénéficier d’une architecture de sécurité consolidée. S’inscrire dès aujourd’hui

L’enquête a été menée par Dimensional Research, auprès de 411 professionnels issus d’entreprises de plus de 500 collaborateurs dans le monde.