Red Hat lance ses dernières versions de Red Hat Enterprise Linux

mai 2023 par Marc Jacob

Red Hat, Inc. annonce la mise à disposition générale de Red Hat Enterprise Linux 9.2, ainsi que la disponibilité prochaine de Red Hat Enterprise Linux 8.8. Ces nouvelles versions attestent des efforts redoublés de Red Hat en vue de simplifier et d’optimiser les tâches complexes de la plateforme Linux sur l’ensemble du cloud hybride, depuis les déploiements au sein des datacenters jusqu’en périphérie, en passant par les clouds publics. Cela permet ainsi aux équipes informatiques de surmonter plus facilement les problèmes liés à la pénurie de personnel et de talents et de gagner en efficacité dans les domaines liés à l’infrastructure critique.

Selon le rapport d’IDC intitulé « Worldwide Server Operating System Environments Forecast, 2022-2026 : The Public Cloud Shifts the OSE Market into Overdrive[1], », les environnements de système d’exploitation Linux devraient croître de 78 % en 2021 à 82 % en 2026 sur l’ensemble du cloud hybride (déploiements physiques, virtuels et cloud). Pour Red Hat, cela montre que le besoin de disposer de compétences et de capacités complètes pour l’infrastructure Linux n’est pas près de disparaître. Au contraire, celles-ci vont revêtir une importance encore plus cruciale à mesure que ces environnements gagnent en complexité.

L’automatisation Linux sur tous les environnements

Red Hat Enterprise Linux 9.2 et 8.8 continuent d’étendre les capacités des rôles système, des contenus Ansible spécifiques pour Red Hat Enterprise Linux qui permettent de renforcer l’efficience et l’efficacité à l’échelle en automatisant les tâches administratives quotidiennes. Cela signifie qu’un certain nombre de rôles Linux courants, de Microsoft SQL Server aux réseaux privés virtuels (VPN), peuvent être immédiatement configurés, validés et déployés, même avec une connaissance rudimentaire de Linux. Les rôles système permettent également d’opérer des déploiements qui sont en mesure de relever les futurs défis en rendant les mises à jour moins disruptives, sachant que leur nature automatisée facilite la reconfiguration des fonctionnalités.

Les dernières versions du logiciel étendent ces rôles avec l’ajout du rôle système Red Hat Enterprise Linux pour Podman, l’outil de Red Hat qui sert à développer, à gérer et à exécuter des conteneurs sur les plateformes Linux. La création d’une instance Podman nécessite habituellement des connaissances en matière d’écriture de lignes de commandes. Toutefois, ce rôle système donne aux administrateurs la possibilité d’automatiser les configurations qui correspondent le mieux à leurs environnements spécifiques. Cela inclut notamment la capacité à déployer des charges de travail de conteneurs pré-intégrées et prêtes pour la production sur l’ensemble des hébergeurs Red Hat Enterprise Linux. Cela permet ainsi aux administrateurs Linux de développer leurs compétences en y ajoutant la maintenance d’infrastructures de conteneurs.

Les autres mises à jour des rôles systèmes Red Hat Enterprise Linux incluent l’extension des capacités relatives à Microsoft SQL Server et Microsoft Active Directory. Cela comprend l’automatisation de l’authentification SQL Server/Active Directory, ainsi que la prise en charge des groupes de disponibilité Always-On et de SQL Server 2022.

Une cohérence opérationnelle sur l’ensemble du cloud hybride

Red Hat Enterprise Linux permet aux services informatiques de fonder leurs opérations dans le cloud hybride sur une norme de système d’exploitation « gold » unique grâce à son outil de création d’images. Celui-ci simplifie la création d’images standardisées du système d’exploitation, optimisées pour une large gamme d’environnements, depuis les clouds publics jusqu’en périphérie des systèmes, tout en garantissant le respect des contrôles et politiques essentiels en matière de sécurité et de conformité des systèmes informatiques. Une nouveauté de Red Hat Enterprise Linux 9.2 et 8.8 réside dans la capacité de l’outil à inclure des politiques de sécurité spécifiques à l’organisation sous forme d’images générées, à l’image de celles qui sont définies par un profil de sécurité OpenSCAP donné ou pour un provisionnement plus sécurisé des appareils en périphérie.

L’outil de création d’images prend désormais également en charge la création et le partage de blueprints Red Hat Enterprise Linux, à la fois au sein et en dehors du datacenter. Les blueprints fournissent un cadre pour les images du système d’exploitation spécifiques et standardisées, que l’outil de création d’image peut ensuite utiliser comme spécifications. Cela permet d’améliorer la standardisation interne des images, y compris pour les systèmes Linux déconnectés ou isolés. Les équipes informatiques peuvent également tirer avantage de cette capacité pour améliorer la collaboration avec les partenaires externes, les utilisateurs finaux et les communautés Open Source autour de configurations Linux qui permettent de surmonter des défis uniques.

Au-delà de l’outil de création d’images, la console web Red Hat Enterprise Linux permet de renforcer la mise en application des politiques de sécurité et de conformité informatiques sur l’ensemble du cloud hybride. La console permet aux administrateurs de réaliser une large gamme de tâches de configuration et de gestion à partir d’une interface de navigation intuitive.

La console web permet désormais de configurer le déverrouillage automatique du disque chiffré sur des systèmes de fichiers racines à l’aide du chiffrement de disque lié au réseau (NBDE). Cette capacité permet de protéger les données au repos et est désormais ouverte à une plus large gamme de compétences Linux, là où auparavant, elle nécessitait une expertise en paramétrage de ligne de commande. Les administrateurs peuvent à présent se servir de la console web pour sélectionner les combinaisons fréquemment utilisées de politiques de chiffrement à l’échelle du système, ce qui permet de maintenir la conformité de l’ensemble des systèmes associés avec diverses réglementations, ainsi que leur alignement avec les besoins spécifiques de l’organisation.

Un renforcement de l’innovation liée à la technologie de conteneurs

Alors que les applications conteneurisées alimentent une grande partie de la nouvelle vague d’innovation logicielle, les services informatiques doivent désormais gérer des conteneurs et en assurer la maintenance à des échelles qui croissent de manière exponentielle. Les versions Red Hat Enterprise Linux 9.2 et 8.8 incluent toutes deux des améliorations pour Podman, afin de veiller à ce que le développement potentiel des conteneurs se déroule de manière ordonnée, en commençant par la capacité à assurer un suivi des créations de conteneurs, à la fois manuellement et au sein d’un flux de travail automatisé. Cela permet de conserver une vue complète de l’activité au sein du système, en particulier sur les environnements qui sont soumis à des audits réguliers.

Podman prend désormais en charge les vérifications de la santé des conteneurs sur mesure, ce qui permet aux administrateurs des systèmes d’information d’automatiser la remédiation et la réduction de l’impact d’un conteneur qui ne serait plus sain. Cela signifie que les applications conteneurisées qui se trouvent sur des environnements à distance et en périphérie, même ceux qui ne bénéficient que d’une connectivité intermittente, maintiennent une cohérence avec les opérations centralisées.

Des options architecturales plus nombreuses

Les dernières versions de Red Hat Enterprise Linux incluent la prise en charge de l’architecture Arm avec des tailles de page de 64K, ce qui offre aux clients Red Hat accès à un panel encore plus large de matériel certifié qui s’appuie sur la technologie Arm. Cet ensemble d’options matérielles étendu permet aux entreprises de sélectionner plus facilement l’architecture sous-jacente qui correspond le mieux à leurs besoins spécifiques, y compris pour celles qui exécutent des charges de travail qui requièrent beaucoup de mémoire.

Des offres étendues sur le cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux

Red Hat continue de prêter attention aux besoins de ses clients en matière de cycle de vie du support pour Red Hat Enterprise Linux. Les services informatiques ont désormais deux nouvelles options de gestion du cycle de vie pour les versions de Linux avec un support entreprise :

– Un support renforcé pour les mises à jour étendues, disponible pour les versions Red Hat Enterprise Linux 9 et postérieures, permet aux systèmes d’opérer des mises à jour logicielles jusqu’à quatre ans après la mise à disposition sur le marché de la mise à jour mineure correspondante.

– Une extension du support pour le cycle de vie (ELS) de Red Hat Enterprise Linux 7, qui sera disponible pour la version de Red Hat Enterprise Linux 7.9, aide à maintenir la continuité après la fin du cycle de vie de maintenance de 10 ans pour Red Hat Enterprise Linux 7. La période de cycle de vue sera étendue du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Red Hat encourage ses clients à profiter de cette offre d’extension du support afin de planifier leur migration vers des versions de Red Hat Enterprise Linux 8 ou 9. Ces migrations peuvent être réalisées dans le cadre des souscriptions existantes.