Red Hat et AWS étendent leur collaboration et présentent Amazon Red Hat OpenShift

mai 2020 par Marc Jacob

Afin de mieux aider ces organisations à faire face aux empreintes et aux défis technologiques propres aux entreprises, Red Hat et AWS annonçent aujourd’hui une extension de leur collaboration pour fournir Amazon Red Hat OpenShift, un service Kubernetes d’entreprise géré et soutenu conjointement sur AWS.

Amazon Red Hat OpenShift est un service entièrement géré qui permet aux départements informatiques de créer et de déployer plus rapidement des applications avec AWS sur la plateforme Kubernetes d’entreprise de Red Hat, en utilisant les mêmes outils et API. Les développeurs pourront ainsi créer des applications conteneurisées qui s’intègrent avec les plus de 170 services cloud native et intégrés d’AWS pour améliorer l’agilité, l’innovation et l’évolutivité. Amazon Red Hat OpenShift combine les expertises de Red Hat et d’AWS en matière d’informatique professionnelle et permet aux organisations de développer des solutions cloud native capables de conserver un haut niveau de sécurité, d’être plus agiles et de voir leurs performances s’améliorer, le tout en réalisant des économies.

Amazon Red Hat OpenShift permettra aux clients de gérer des clusters Red Hat OpenShift et de bénéficier d’une expérience intégrée AWS pour leur création et leur gestion, des consoles AWS, d’un modèle de facturation à la demande (par heure), d’une facture unique pour les déploiements AWS et d’un support assuré par AWS.

Amazon Red Hat OpenShift offre aux clients :

• La plateforme Kubernetes la plus complète du marché, déjà utilisée par plus de 2 000 clients dans le monde. Le choix de services Kubernetes pour les clients d’AWS s’élargit encore grâce au soutien de deux leaders du cloud computing et de Kubernetes.

• L’intégration native et étendue avec les services d’AWS. Le portefeuille des services cloud d’AWS intégrant le calcul, le stockage, la mise en réseau, les bases de données, l’analyse et le machine learning est directement accessible via Amazon Red Hat OpenShift. Cela facilite ainsi la création, l’exploitation et le passage à l’échelle à un niveau mondial grâce à une interface de gestion déjà bien maîtrisée.

• Vers un déploiement d’infrastructures hybrides grâce à Red Hat OpenShift. Amazon Red Hat OpenShiftpermet d’utiliser un Kubernetes prêt pour la production, que de nombreuses entreprises utilisent déjà aujourd’hui sur des infrastructures on-premise. Cela simplifie le transfert des charges de travail vers le cloud public AWS et ce selon les besoins des entreprises.

Contrairement à d’autres éditeurs, Red Hat ne pense pas que la plateforme Kubernetes pour entreprise soit efficace lorsqu’elle est installée sur une infrastructure de virtualisation existante ou intégrée à un enchevêtrement de technologies propriétaires. Pour Red Hat, une plate-forme "cloud native" doit être totalement ouverte et hautement évolutive dans un modèle qui englobe l’innovation en amont, en toute sécurité, pour une utilisation en production. Amazon Red Hat OpenShift associe le leader des technologies open source, dont Kubernetes, au leader des infrastructures et des services de cloud public afin de proposer une plateforme innovante, cloud native, adaptée aux entreprises d’aujourd’hui, quel que soit le défi technologique à relever.