Red Hat devient membre de l’AI Alliance

décembre 2023 par Marc Jacob

Dans ce paysage technologique en constante évolution, la collaboration et l’innovation ouverte demeurent les pierres angulaires du progrès. C’est pourquoi Red Hat est fier de rejoindre, en qualité de membre fondateur, l’AI Alliance – un consortium international dédié à la promotion d’une intelligence artificielle (IA) sûre, responsable et ancrée dans l’innovation ouverte .

Une vision commune de l’innovation ouverte (open innovation)

Chez Red Hat, nous avons toujours perçu la collaboration ouverte comme le meilleur moyen de stimuler l’innovation. Cette perception s’applique également à l’IA. Ainsi, le fait d’unir nos forces avec des géants de l’industrie, des institutions académiques renommées et des innovateurs avant-gardistes pour créer une communauté ouverte et saine autour de l’IA concorde naturellement avec notre engagement en faveur de l’innovation ouverte. Nous sommes également convaincus que le fait de travailler tous ensemble nous permettra de progresser davantage. L’AI Alliance n’est pas qu’une simple coalition : elle regroupe plusieurs personnes partageant la même vision et la même mission, celle de façonner l’avenir de l’IA de manière responsable et éthique.

Pour Red Hat, le fait de rejoindre l’AI Alliance n’est pas qu’une simple collaboration. L’AI Alliance se consacre à l’accélération et à la diffusion de l’innovation ouverte dans l’ensemble du paysage des technologies d’IA. En tant que membre du consortium, Red Hat souhaite contribuer au développement des technologies ouvertes dans le domaine des logiciels, des modèles et des outils. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de façonner l’avenir de l’IA autour de l’innovation ouverte et des technologies open source dans le cloud hybride, du datacenter à la périphérie.

Si la technologie open source a largement aidé les datacenters, le cloud et l’edge computing à se développer continuellement, elle a également été le moteur de l’IA.

Après avoir participé au façonnement de la technologie d’entreprise grâce à ses nombreuses contributions à la communauté open source – en couvrant des centaines de projets en open source, en sollicitant des milliers de développeurs et en y consacrant des millions d’heures travaillées par an -, Red Hat est désormais prêt à participer activement au façonnement de l’avenir de l’IA grâce à l’innovation ouverte. Par ailleurs, dans le cadre de l’AI Alliance, les communautés upstream de Red Hat – y compris Open Data Hub – serviront de plateforme d’intégration pour les modèles issus de l’alliance ; en outre, nos offres de plateformes d’IA, y compris Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift AI, seront accessibles aux membres de l’alliance pour favoriser le bon développement de ces activités.

La force transformatrice de l’IA

En présentant chaque jour de nouvelles possibilités, l’intelligence artificielle est rapidement devenue une véritable force transformatrice. Aujourd’hui, il est indéniable que les modèles de fondation et l’IA générative peuvent révolutionner notre manière de travailler, de vivre, d’apprendre et d’interagir les uns avec les autres. Chez Red Hat, nous sommes conscients du rôle essentiel que joue l’innovation ouverte dans l’exploitation du plein potentiel de l’IA et sommes ravis de contribuer à cet effort collectif.

Agir tous ensemble

L’émergence de l’IA générative a démontré l’art du possible. En tant que membre fondateur de l’AI Alliance, Red Hat reconnaît le potentiel collectif résultant d’un écosystème ouvert et diversifié. Cette alliance rassemble de nombreuses institutions, des petites entreprises aux universités, en passant par les agences scientifiques et les grandes entreprises. Chez Red Hat, nous sommes convaincus que l’opportunité de créer des technologies qui profitent à la société à grande échelle ne peut se faire que grâce à l’innovation ouverte. Nous pensons également qu’un large éventail de perspectives est indispensable pour pouvoir façonner l’évolution de l’IA d’une manière qui reflète réellement les besoins de nos sociétés, ainsi que les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien. L’innovation ouverte peut donc démocratiser l’accès à la technologie et à la recherche, ce qui permettrait non seulement de favoriser une progression encore plus rapide, mais aussi de développer les talents et les voies nécessaires pour obtenir des avantages durables.

Promouvoir une IA responsable

L’AI Alliance ne se limite pas à la conception de technologies de pointe : il s’agit d’un engagement en faveur d’un avenir où l’innovation ne connaît pas de limites. Red Hat s’engage à contribuer à la création d’un écosystème ouvert, garant d’une IA responsable. Cela implique de respecter plusieurs principes tels que la rigueur scientifique, la confiance, l’éthique, la résilience et la responsabilité, à mesure que l’IA repousse de nouvelles frontières.

Rassembler toute la communauté technologique

Alors que nous nous lançons dans cette aventure palpitante en tant que membre de l’AI Alliance, nous invitons l’ensemble de la communauté technologique à passer à l’action. Ensemble, nous pouvons construire, soutenir et défendre l’innovation ouverte dans le domaine de l’IA. Chez Red Hat, nous sommes impatients de découvrir tout ce potentiel encore caché et nous engageons à jouer un rôle clé dans le façonnement de l’avenir de l’IA pour permettre aux personnes et aux sociétés du monde entier d’en bénéficier.

Dans cet esprit de collaboration et d’innovation, ouvrons tous ensemble la voie à un avenir où la force transformatrice de l’IA sera exploitée de manière responsable, éthique et illimitée.