Red Hat améliore les capacités de sa plateforme Kubernetes grâce à un système de stockage constant

février 2022 par Marc Jacob

Red Hat, Inc annonce que sa solution Red Hat OpenShift Platform Plus inclut désormais la solution de stockage Red Hat OpenShift Data Foundation, une solution holistique unique permettant à Kubernetes - la plateforme d’entreprise leader du secteur – d’avoir accès à des services de données tels que le software defined storage (ou SDS). Par ailleurs, la solution Red Hat OpenShift Platform Plus comprend une pile Kubernetes multicloud complète et prête à l’emploi pour mieux répondre aux besoins fondamentaux des professionnels du développement d’applications et du DevSecOps. Grâce à Red Hat OpenShift Data Foundation, les développeurs bénéficient d’une plateforme de données cohérente dotée d’un stockage persistant, capable de couvrir à la fois les différents types de cloud et les infrastructures. À cela s’ajoutent des capacités de gestion des données accessibles aux équipes informatiques opérationnelles.

Kubernetes constitue la norme de facto en matière d’orchestration de conteneurs, car elle fournit un moteur puissant et essentiel pour effectuer une orchestration à l’échelle. Toutefois, la plateforme d’entreprise nécessite des composants supplémentaires pour répondre véritablement aux besoins des entreprises en matière de création et d’exécution d’applications modernes. La solution Red Hat OpenShift Platform Plus rassemble toutes les capacités nécessaires pour sécuriser, protéger et gérer les applications tout au long du cycle de vie des logiciels sur les clusters de Kubernetes, et ce de manière cohérente, même sur différentes infrastructures cloud.

La solution Red Hat Openshift Platform Plus comprend les produits suivants :

● Red Hat OpenShift Container Platform : cette base de cloud hybride cohérente fondée sur Kubernetes aide les développeurs à coder et à fournir rapidement des applications, tout en permettant aux équipes d’exploitation informatique de faire preuve de flexibilité et d’efficacité.

● Red Hat Advanced Cluster Security pour Kubernetes : cette solution permet de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures et les workloads des logiciels.

● Red Hat Advanced Cluster Management pour Kubernetes : cette solution permet de gérer, de contrôler et d’avoir une visibilité de bout en bout sur les clusters Kubernetes dans un environnement hybride et multicloud.

● Red Hat Quay : ce registre d’images de conteneurs global et évolutif crée un pipeline de construction cohérent capable de couvrir toutes les infrastructures. En outre, il fournit des images analysées des vulnérabilités de sécurité qui permettent d’identifier les problèmes potentiels et d’atténuer les risques de sécurité.

● Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials : cette solution offre une gestion intégrée des données en cluster pour les workloads conteneurisés de manière uniforme dans les environnements hybrides et multiclouds.

Grâce à Red Hat OpenShift Platform Plus, les entreprises disposent d’une solution unique composée d’outils et de fonctionnalités requises pour accélérer les initiatives cloud natives et adopter l’approche DevSecOps sur l’ensemble du cloud hybride, y compris en périphérie.

Des services de données conçus pour les conteneurs et le cloud hybride

Les applications modernes et cloud natives ont besoin de services de gestion de données en cluster qui non seulement offrent une expérience plus cohérente pour les workloads présents dans des environnements hybrides et multicloud, mais qui ont également la capacité d’évoluer de manière dynamique en fonction de la demande. Grâce à la combinaison des solutions Red Hat OpenShift Data Foundation et Red Hat OpenShift Platform Plus, les entreprises bénéficient d’un accès intégré à des services de données communs qui fonctionnent sur l’ensemble de leur paysage de conteneurs, ce qui permet d’éviter les silos de stockage. La dernière version de la solution de stockage, intitulée Red Hat OpenShift Data Foundation 4.9, comprend de nouvelles fonctionnalités donnant aux entreprises les moyens de développer et de déployer des applications de manière plus rapide et plus efficace, notamment :

L’ajout de ressources aux buckets d’espace de noms à l’aide de Multicloud Object Gateway, résout les problèmes de disponibilité des données en permettant de répondre aux besoins en matière de données sur différents emplacements dans le cloud de manière plus flexible. Les données peuvent résider dans un seul emplacement tout en étant disponibles sur des emplacements alternatifs auxquels les applications doivent accéder, sans avoir à copier les données sur l’emplacement alternatif.

Le chiffrement persistant des volumes, qui permet aux utilisateurs de gérer et de conserver les clés de chiffrement séparément de leur cluster. Cela permet d’améliorer la granularité tout en offrant la possibilité aux utilisateurs d’apporter leur propre clé KMS.

Disponibilité

La solution Red Hat OpenShift Platform Plus est disponible dès maintenant. Les clients de Red Hat abonnés à cette solution bénéficieront également de la solution OpenShift Data Foundation Essentials, qui s’additionnera aux prestations de leur abonnement existant sans frais supplémentaires.

La combinaison des solutions Red Hat OpenShift Platform Plus et Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced est également disponible. Elle complète la solution OpenShift Data Foundation Essentials avec des fonctions de sécurité avancées, la prise en charge des workloads multi-clusters, la reprise après sinistre et la prise en charge du stockage autonome et à usage mixte.