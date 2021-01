Red Hat – acquisition de StackRox

janvier 2021 par Marc Jacob

Red Hat annonce son intention d’acquérir StackRox, entreprise spécialisée dans la sécurité des containers et environnements Kubernetes.

Les capacités de sécurité Kubernetes de StackRox viennent enrichir la sécurité des containers sur Red Hat OpenShift, la principale plateforme Kubernetes d’entreprise.

Via cette intégration, Red Hat renforce la capacité des entreprises à créer, déployer et exécuter des applications de manière plus sécurisée dans le cloud hybride ouvert.