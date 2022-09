Récupération de la chaleur fatale du data centre Equinix par le réseau de chaleur du SMIREC, développé et exploité par Plaine Commune Energie

septembre 2022 par Marc Jacob

Cette solution de production innovante basée sur la récupération de chaleur fatale du data centre permettra de verdir le mix énergétique du réseau de chaleur et ainsi d’alimenter au minimum à 75 % d’énergie renouvelable la ZAC métropolitaine de la Plaine Saulnier et le Centre Aquatique à Saint-Denis.

Un raccordement au service du territoire dionysien

Délégataire du SMIREC, Plaine Commune Energie (filiale à 100 % d’ENGIE Solutions) est le deuxième réseau de chaleur francilien. Long de 70 km, il dessert en chaleur et en eau chaude sanitaire les villes métropolitaines de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, L’Ile-Saint-Denis et Aubervilliers, soit l’équivalent de 60 500 logements.

Le développement durable est au cœur de la stratégie de construction du data centre qui sera mis en service prochainement. L’eau du data centre sera récupérée à 28°C et permettra de valoriser 6,6 MW de chaleur dégagée par le refroidissement des serveurs à l’aide de pompes à chaleur. Au total, 10 800 MWh supplémentaires de chaleur seront produits. 75 % seront issus d’énergie renouvelable et de récupération pour alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire des programmes immobiliers à proximité immédiate, notamment le Centre Aquatique et la ZAC Plaine Saulnier dont la Métropole du Grand Paris est maître d’ouvrage. Equinix s’est engagé contractuellement à fournir gracieusement cette chaleur pour une durée de 15 ans.

Le maillage avec le réseau principal alimenté par la biomasse permettra d’assurer l’appoint et le secours énergétique du quartier grâce aux équipements de productions actuels.

Une performance environnementale renforcée

Sous l’impulsion du SMIREC, Plaine Commune Energie participe au développement du réseau historique en desservant de nouveaux quartiers et équipements et en diversifiant ses sources d’énergie renouvelable et de récupération. Ainsi en 2021, 11 puits géothermiques sur nappe superficielle ont été forés à Saint-Denis, permettant d’apporter dès 2024 chaleur et fraicheur au quartier Pleyel, grâce à la géothermie.

C’est dans ce contexte qu’Equinix, opérateur du Data Centre rue Ambroise Croizat à Saint-Denis, s’est associé à ce projet ambitieux et innovant. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la performance environnementale des datas centres à travers la valorisation de la chaleur fatale générée par leur fonctionnement.

Initiés par le SMIREC et Plaine Commune Energie, ce projet vertueux a été rendu possible par la Métropole du Grand Paris dans le cadre du développement de la ZAC Plaine Saulnier. Les investissements atteignent 4,3 M€ et sont portés par Plaine Commune Energie dans le cadre de son contrat de délégation de service public et la Métropole du Grand Paris au titre de l’aménagement de la ZAC Saulnier.

Les équipes de Plaine Commune Energie débuteront en 2023 les travaux de raccordement du réseau et d’installation des pompes à chaleur. La mise en service de ce développement est prévue dès 2024, afin d’alimenter durablement le Centre Aquatique à Saint-Denis.

Chiffres clefs

Plaine Commune Energie : _• 56 % d’énergie renouvelable

• 70 kilomètres de réseau

• 60 500 équivalents logement desservis

• 360 Gwh de ventes de chaleur

Projet :

• 75 % minimum d’énergie renouvelable et de récupération sur la ZAC de la Plaine Saulnier

• 6,6 MW de chaleur renouvelable valorisée

• 9 000 MWh de chaleur produite

• 4,3 millions d’euros d’investissements

• Début des travaux en 2023

• Mise en service en 2024