Recrudescence des cyberattaques : vers une transformation numérique d’urgence ?

juillet 2020 par Gigamon

Selon Gigamon France « L’urgence et la visibilité de ce changement ont placé les professionnels de la cybersécurité sous une surveillance plus importante que jamais. Nous constatons une pression accrue sur les systèmes informatiques existants qui n’ont jamais été conçus pour un tel scénario, ainsi que des acteurs malveillants qui ont sauté sur les opportunités créées par les surfaces d’attaque élargies. Sans parler des besoins et des préoccupations des utilisateurs qui tentent de rester productifs en ces temps incertains. Et alors que les entreprises demandent à leurs employés de faire plus avec moins dans un contexte d’incertitude économique, les équipes chargées de l’exploitation et de la sécurité des réseaux doivent simultanément relever le défi de réduire les risques et de supprimer les zones d’ombre au fur et à mesure de l’évolution du trafic. Tout en maintenant les performances du réseau, la sécurité et une expérience positive pour l’utilisateur final. »

Il n’a jamais été aussi vital de commencer à mettre en place une architecture Zero Trust pour rationaliser et unifier les pratiques de sécurité en éliminant la confiance implicite de tout actif, qu’il s’agisse d’un utilisateur, d’un appareil ou d’une application, à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau. Cette architecture empêche ainsi les acteurs malveillants d’utiliser le compte d’un utilisateur privilégié pour accéder au réseau.

Gigamon conseille et accompagne les entreprises dans leur transformation numérique avec la mise en place de l’architecture Zero Trust reposant sur les 4 piliers suivants :

Identification de tous les actifs et de leurs modèles d’accès et de communication

Authentification, autorisation et contrôle d’accès de tous les actifs

Cryptage de tous les flux de données (quel que soit l’emplacement du réseau)

Surveillance continue de tous les flux de données et des actifs afin d’identifier les changements, les violations ou les anomalies.