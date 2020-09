Recoveo lance la gamme de logiciels Hexascan

septembre 2020 par Marc Jacob

Dédiés aux pannes logiques sans dommages physiques, les logiciels Hexascan permettent de récupérer les données effacées, introuvables ou disparues sur supports mémoire dont le système de fichiers a été corrompu ou suite à une mauvaise manipulation d’un utilisateur (erreur d’écriture, corbeille vidée, formatage…).

Installées sur un système Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), les solutions peuvent être utilisées sur de nombreux types de supports (hors smartphone) : disques durs (formatés PC, Mac, Linux, Unix, Novell), clés USB, cartes mémoires, disques SSD mais aussi systèmes RAID et virtualisés (VMWare…) pour les versions supérieures.

Avec 17 systèmes de fichiers supportés (NTFS, APFS, HFS, ext, FAT, ExFAT…), soit l’offre la plus performante du marché, la gamme Hexascan se compose de trois logiciels adaptés aux différents besoins, commercialisés sous forme de licence annuelle :

• Hexascan Expert (149 €) : la version standard et complète pour intervenir auprès des particuliers et des petites entreprises.

• Hexascan Expert Raid (399 €) : récupération de données possible sur les systèmes RAID (0, 1, 5, 6, 51…) de serveurs locaux ou de NAS.

• Hexascan Spécialiste (799 €) : prise en charge des RAID personnalisés et des machines virtuelles au sein de plus grandes entreprises. La souscription annuelle comprend l’assistance/support en français et la mise à jour en continu de la solution (5 à 10 updates par an).

Recoveo, le laboratoire des prestataires informatiques

Historiquement spécialiste de la récupération de données en laboratoire (salle blanche) depuis 2001, Recoveo s’est constitué un maillage de plus de 1500 partenaires (prestataires informatiques et ESN) dans toute la France, les DOM-TOM, la Suisse et la Belgique.

En plus de ses activités de service et grâce au lancement de ses logiciels Hexascan, Recoveo permet désormais à ses partenaires de pouvoir eux-mêmes venir en aide à leurs clients de manière simple, rapide et efficace en cas de panne logique. Un programme de formation « Recoveo Academy » leur est proposé pour leur permettre de monter en compétence sur le métier.

En cas de dommages physiques d’un support ne permettant pas de récupérer les données avec un logiciel, Recoveo propose à ses clients et partenaires d’autres solutions telles que le matériel Puma Cloner pour les débuts de pannes physiques (secteurs défectueux) ainsi que la récupération en laboratoire pour les dommages plus importants.