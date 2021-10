Reconduction de l’AFNIC : un nouvel élan pour le .fr

octobre 2021 par Marc Jacob

Le développement et l’adoption du .fr par un nombre croissant d’entreprises et de particuliers est un outil de la souveraineté numérique française et un gage d’autonomie technologique et financière des entreprises opérant leur transition numérique, notamment vis-à-vis des grandes plateformes.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de cette mise en concurrence, insister sur les exigences de l’Etat concernant sa gestion, qui doit garantir que l’extension nationale est sûre, sécurisée, responsable et accessible techniquement et financièrement. Le domaine .fr est une zone de confiance sur Internet et doit ainsi concilier efficacement lutte contre les abus et simplicité d’utilisation. Il appartient à tous et, en tant que commun numérique, sa gestion doit être ouverte, participative et transparente.

Cette désignation s’accompagne de nouveaux engagements pris par l’AFNIC, notamment :

en matière de sécurité, de fiabilité et de résilience. L’AFNIC, en tant qu’opérateur de service essentiel (OSE), prendra des mesures supplémentaires renforçant la sécurité de la zone .fr ; l’ensemble des données du registre resteront hébergées sur le territoire national, et la coopération sera renforcée avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;

en matière de lutte contre les noms de domaine portant atteinte à l’ordre public et de protection des noms de domaine de l’Etat liés au .fr, l’AFNIC mettra en place des outils permettant de renforcer la vigilance et la réaction face aux enregistrements de noms de domaine contraires à l’ordre public ou contrefaisant les institutions de la République ;

en matière de promotion et de développement du « .fr », avec la poursuite des programmes engagés pour l’accompagnement des TPE/PME et des citoyens (« Réussir en .fr », participation active au programme gouvernemental France Num) et une accessibilité tarifaire accrue grâce à des réductions de prix ciblées à même d’encourager l’usage effectif des noms de domaine en .fr (création de sites internet pour les TPE/PME, création et utilisation de mails personnalisés pour les particuliers notamment) ;

enfin, en matière de RSE et d’engagement sociétal, par l’affectation de 10% du chiffre d’affaires à la R&D visant à promouvoir des solutions souveraines et interopérables, et à mieux connaitre et réduire l’empreinte carbone des noms de domaines, ainsi que par l’affectation de 11% du chiffre d’affaires à des thématiques d’intérêt général (notamment la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique) et au soutien à des projets informatiques d’intérêt général structurants. Enfin, l’Afnic s’est engagée à atteindre la neutralité carbone pour le .fr sur la durée de la future convention.

Le « .fr », c’est :

3,8 millions de noms de domaine enregistrés

14% de croissance des créations de noms de domaines en « .fr » entre 2019 et 2020

400 bureaux d’enregistrement accrédités répartis sur tout le territoire Un coût inférieur d’environ 30% au « .com »

Cédric O : « Le développement du « .fr » est la condition indispensable du développement d’un numérique français dynamique et souverain. La redésignation de l’AFNIC comme concessionnaire permettra de poursuivre la dynamique initiée. »