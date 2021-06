Recherches NETSCOUT - Campagne d’attaques DDoS en cours en Europe contre des FAI par Fancy Lazarus

juin 2021 par NETSCOUT

L’équipe ATLAS Security Engineering & Response Team (ASERT) de NETSCOUT s’est penchée sur ces attaques et a fait les découvertes suivantes :

Après avoir démontré ses capacités via des attaques DDoS de démonstration, Fancy Lazarus a menacé de perpétrer une attaque plus dévastatrice contre des actifs critiques si la victime ne payait pas une somme demandée en Bitcoin.

En raison des différences observées en termes de reconnaissance pré-attaque, d’efficacité d’attaque et de persistance, il semble que la campagne d’attaque DDoS de Fancy Lazarus soit l’œuvre d’un imitateur, et non les mêmes cybercriminels de la précédente menace LBA.

Alors que l’attaquant a prétendu avoir jusqu’à 2 Téra bits par seconde de capacité d’attaque DDoS, aucune attaque approchant cette ampleur n’a encore eu lieu.

Plus de détails sur les campagnes menées par Fancy Lazarus, dont les vecteurs d’attaque utilisés, sont disponible sur un article de blog en anglais de NETSCOUT.