Recherche Avast : HackBoss, nouvelle menace pour les cryptomonnaies

avril 2021 par Avast

Il s’agit d’un logiciel malveillant dénommé HackBoss, simple d’utilisation mais efficace, et distribué via le canal Telegram du même nom. Sur cette chaîne, les auteurs prétendent partager avec les autres membres des applications de piratage, mais les personnes téléchargent en fait le malware HackBoss.

Une fois installé, HackBoss s’exécute et recherche les adresses de portefeuille de cryptomonnaie qui sont copiées dans le presse-papiers. Lorsqu’il détecte une adresse de portefeuille, il la remplace par celle de l’auteur de HackBoss, détournant ainsi de l’argent.

Selon Avast, la chaîne Hack Boss existe depuis novembre 2018 et compte plus de 2500 abonnés. Les victimes du malware HackBoss se trouvent principalement au Nigéria et aux États-Unis, et les cybercriminels auraient détourné plus d’un demi-million de dollars de cryptomonnaie ; bien qu’une partie de ce montant puisse également refléter les gains provenant de ventes de faux logiciels.