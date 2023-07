Real-time Ubuntu optimisé est disponible sur les SoC d’Intel

juillet 2023 par Marc Jacob

En optimisant Ubuntu avec les processeurs Intel Core, Canonical fournit une solution sécurisée, performante et évolutive. En apportant une réactivité aux applications critiques, les entreprises qui utilisent Ubuntu en temps réel optimisé sur Intel SoCs rationalisent les opérations, améliorent l’efficacité et atteignent une productivité optimale.

L’association d’Ubuntu avec les technologies Intel est nécessaire pour réaliser des capacités en temps réel, englobant la couche de silicium, le système d’exploitation, les applications de l’espace utilisateur, et la mise en réseau. Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) optimise le calcul et les performances temporelles pour les applications en temps réel. Grâce à la prise en charge complète de IEEE 802.1 Time Sensitive Networking (TSN), Intel TCC offre une gamme d’améliorations tout au long de la pile de plateforme. Ces optimisations privilégient l’accès des charges de travail en temps réel au cache, à la mémoire et au réseau. Ils minimisent les perturbations des autres charges de travail et améliorent les performances globales de la charge de travail.

Le soutien de TSN garantit que les applications et les charges de travail urgentes reçoivent le traitement et la priorité de réseau nécessaires. TSN garantit la rapidité des opérations critiques en permettant une charge de travail et une programmation de données grâce à la synchronisation temporelle entre les nœuds réseau. En outre, Intel TCC fournit une isolation et une optimisation temporelles au sein du système sur puce (SoC), répondant aux exigences de temps strictes à la couche de silicium.

Optimisée en temps réel, Ubuntu sur Intel SoCs est une solution prête à la production sur laquelle les développeurs et les entreprises peuvent compter pour le calcul en temps réel.

Canonical assure une intégration transparente, une certification et un délai de commercialisation plus court en pré-intégrant les composants logiciels essentiels et en partenariat avec les fabricants de cartes et les ODM. Cette approche permet aux organisations de se concentrer sur leurs applications de base et leur proposition de valeur. Avec jusqu’à 10 ans de mises à jour de paquets, les clients utilisant Ubuntu en temps réel sur les processeurs Intel bénéficient d’une assistance à long terme et d’une maintenance de sécurité. Canonical offre également un support étendu et des images OEM pour répondre aux exigences spécifiques des clients, assurant un cadre fiable et sécurisé pour leurs appareils.