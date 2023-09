Real-time Ubuntu est disponible sur AWS Marketplace

septembre 2023 par Marc Jacob

Depuis plus de dix ans, Canonical et AWS collaborent ensemble pour s’assurer que les clients d’AWS puissent déployer Ubuntu sur AWS. Canonical fournit plus de 40 types d’images de serveur sur AWS couvrant des services AWS clés comme Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Graviton, AWS Outposts et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Au-delà du serveur, Canonical offre des capacités de développement mobile grâce à Anbox Cloud Appliance sur AWS Marketplace, et la disponibilité d’Ubuntu Desktop sur Amazon WorkSpaces et Amazon AppStream 2.0. Que les clients innovent sur des workloads mobiles, de bureau ou basés sur des serveurs, Canonical s’assure que les clients d’AWS puissent choisir des solutions open source sécurisées, supportées et prêtes pour l’entreprise.

En le lançant en premier sur AWS Marketplace, AWS devient la seule option d’approvisionnement basée sur le cloud pour Real-time Ubuntu. Les entreprises des secteurs de l’automobile, de l’industrie et des télécommunications peuvent désormais exploiter le calcul en temps réel et réduire le temps de développement en validant leur code dans un environnement cloud.

En outre, les correctifs CVE critiques et de haute sécurité pour le noyau en temps réel sont activés par défaut sur Ubuntu Pro et appliqués automatiquement au moment de l’exécution. Canonical publie quotidiennement des images mises à jour, ce qui garantit que la sécurité est intégrée dès le lancement d’une instance. Avec dix ans de maintenance pour les workloads limités dans le temps, Real-time Ubuntu sur AWS Marketplace est parfait pour le développement dans un environnement de jumeaux numériques.

Les développeurs peuvent s’appuyer en toute sécurité sur Real-time Ubuntu lorsqu’ils exécutent leur code dans le cloud, grâce à son flux fiable de mises à jour de sécurité. L’engagement de Canonical en faveur d’un support de qualité professionnelle et d’une maintenance à long terme garantit la longévité du noyau en temps réel sur AWS Marketplace. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur leurs activités et réduire les délais de mise sur le marché.