Ready For It se déroulera bien en présentiel du 28 au 30 juin prochain !

avril 2021 par Marc Jacob

Plébiscité par tout l’écosystème IT, tant porteurs de projets qu’éditeurs et consultants, ce rendez-vous business réunira une sélection de professionnels à Monaco du 28 au 30 juin 2021. L’occasion de se retrouver entre pairs et de partager des retours d’expérience inédits.

Au programme : des conférences, des démonstrations live, des ateliers et des rendez-vous one-to-one

Répondre aux besoins d’échanges concrets du marché

La transformation numérique des entreprises s’est faite à marche forcée du fait de la crise sanitaire. Si 2020 restera une année charnière avec des défis jamais égalés pour les DSI, quels enseignements l’écosystème IT va-t-il en tirer pour l’avenir ?

Ready For IT réunira plus de 250 DSI et CTO issus de grands groupes afin de débattre des nouvelles problématiques nées de la généralisation du travail à distance, des arbitrages économiques, des choix technologiques imposés par la crise, et des défis techniques et humains.

Les données, au cœur des enjeux économiques, réglementaires, commerciaux et éthiques de toutes les organisations, seront l’un des sujets phares de l’événement. Stratégie d’achats IT (scalabilité, green IT, open source, etc.), souveraineté européenne, convergence IT/OT,, edge computing, cybersécurité, autant de thématiques qui seront abordées lors des tables-rondes et des ateliers de Ready For IT.

3 jours de prospection, de veilles technologiques et d’échanges, en toute sécurité

La promesse de Ready For It est de réunir, dans un cadre convivial et autour de contenus de qualité, tous les décideurs importants de l’IT Impliqués dans la transformation de leur organisation.

Le philosophe, physicien et Directeur de Recherches au CEA, Etienne Klein viendra partager sa vision du génie créatif et de l’innovation, et son expérience du défi technique et scientifique.

Fort de son expérience dont la tenue des Assises de la cybersécurité en octobre 2020 , DG Consultants mettra tout en œuvre pour assurer l’organisation de Ready For IT dans un contexte sanitaire sécurisé déployé en concertation avec les autorités sanitaires locales.

Ne ratez pas l’événement des acteurs clés de la transformation numérique des entreprises du 28 au 30 juin à Monaco

Pour avoir un aperçu de la qualité des échanges et préparer le rendez-vous : https://www.ready-for-it.com/Progra...