Réaction de l’USF suite à l’annonce par le Cigref hier de sa saisie de l’Autorité de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles de certains éditeurs de logiciels

mai 2022 par USF

L’USF, Association des Utilisateurs SAP Francophones, milite depuis toujours, pour que les règles de marché soient claires et transparentes, pour protéger les investissements des clients SAP et garantir au mieux que le choix en termes de solutions et services SAP soit toujours dicté par la valeur qu’ils sont censés apporter aux métiers.

L’USF travaille depuis longtemps avec SAP pour que l’éditeur prenne en compte le mieux possible les attentes des utilisateurs, et pour que les politiques commerciales soient à la hauteur de la promesse de valeur que SAP entend apporter à l’écosystème : c’est un facteur clé pour assurer la réussite de la transformation digitale des entreprises.

Ce sont sur ces principes que l’USF base sa relation avec SAP depuis toujours en abordant tous les sujets comme ceux des accès indirects, de la valeur du support ou de la nécessité d’une migration vers S/4HANA. L’USF continuera à le faire, toujours dans un esprit constructif, pour le bien de la communauté toute entière.

Sur ces points, les intentions de l’USF sont par ailleurs en accord avec celles du Cigref, qui milite à un niveau plus transverse, avec tous les éditeurs du marché.

L’USF comprend que la mission principale de l’Autorité de la Concurrence est d’être en premier lieu un arbitre, qui permette de fluidifier le jeu entre les acteurs en leur définissant un cadre incontestable pour garantir le respect des règles sur le long terme. C’est une opération qui ne peut être que bénéfique pour la croissance du tissu économique de tout le secteur d’activité du logiciel.

L’USF considère ainsi cette initiative de l’Autorité comme une opportunité unique et stratégique de fixer le cadre permettant de clarifier la situation : c’est d’une part l’intérêt des utilisateurs de produits SAP, afin de pouvoir évoluer dans un cadre propre à leur cœur de métier avec des outils SI sûrs et clairement maîtrisés ; et c’est d’autre part aussi l’intérêt de l’éditeur SAP d’y parvenir, pour affirmer davantage son image de partenaire stratégique de ses clients sur le long terme.

L’USF invite ainsi tous les acteurs que l’Autorité de la Concurrence sollicitera, soient-ils des clients de SAP ou pas, ainsi que l’éditeur SAP lui-même, à prendre part à la démarche et à s’y investir pleinement, convaincue que tous ensemble, nous pourrons faire un grand pas de plus vers un monde « numériquement plus responsable ».