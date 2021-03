Réaction Jérôme Soyer, Dir Technique Varonis : Exploitation d’une vulnérabilité Exchange par le ransomware Dearcry

mars 2021 par Jérôme Soyer, Directeur Technique Europe du spécialiste de la gouvernance et cybersécurité des données, Varonis

Quelques jours après la découverte du piratage des serveurs Microsoft Exchange via l’exploitation de plusieurs vulnérabilités zero-day (par les cyberattaquants du groupe Hafnium), un premier ransomware du nom de Dearcry semble se diffuser via l’une des vulnérabilités à travers l’exploit Proxylogon. Jérôme Soyer, Directeur Technique Europe du spécialiste de la gouvernance et cybersécurité des données, Varonis, propose son analyse :