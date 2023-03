Ravensburger résout le puzzle des mots de passe avec Keeper Security

mars 2023 par Marc Jacob

Ravensburger AG, le groupe international possédant plusieurs marques de jouets renommées et dont la mission est « Encourager la découverte de ce qui compte vraiment. » a choisi Keeper Security pour centraliser la gestion des mots de passe. La société allemande de jouets et d’édition normalise ainsi la gestion des mots de passe grâce à une fonctionnalité et une assistance fluides pour les utilisateurs finaux.

Le défi à relever

Ravensburger est une entreprise familiale depuis sa création en 1883 et est façonnée par la tradition et des valeurs fortes. En 2021, Ravensburger comptait 2 413 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de 636 millions d’euros. Ravensburger exploite ses propres usines à Ravensburg, en Allemagne, et à Polika, en République tchèque. L’équipe IT de Ravensburger accompagne ses bureaux, ses sites de production et ses collaborateurs dans le monde entier, en gérant un large éventail de systèmes d’exploitation, de navigateurs et d’applications à travers ses activités. Comme dans la plupart des entreprises, le service de support passait jusqu’alors un temps considérable chaque semaine à résoudre les tickets de support relatifs aux mots de passe et à l’authentification des utilisateurs.

Certains employés stockaient (et perdaient) leurs mots de passe sur papier. D’autres employés utilisaient le gestionnaire de mots de passe intégré à leur navigateur pour en garder la trace. Si ces employés pouvaient retrouver leurs mots de passe, ces gestionnaires de mots de passe présentaient leurs propres lacunes et problèmes de sécurité, notamment le fait qu’ils sont vulnérables à l’exfiltration car ils ne sont pas chiffrés. Ils entravent également la productivité des équipes internationales qui collaborent à des projets et contribuent par le biais de comptes partagés - comme l’équipe des médias sociaux qui utilise les mêmes profils d’entreprise.

Malgré l’existence d’une politique IT, le partage des mots de passe et des enregistrements était en fait laissé à la discrétion de chaque employé. L’absence de solution technique pour normaliser et faciliter les privilèges d’accès basés sur les rôles posait un sérieux problème de sécurité pour la mise en place d’une défense globale contre les cybermenaces, en particulier pour une entreprise dont le personnel est dispersé.

Ravensburger s’est retrouvé dans un labyrinthe de mots de passe. La solution de gestion des mots de passe qu’il a choisie devait s’intégrer à Microsoft Azure, utilisé avec un répertoire actif en local pour gérer l’authentification des utilisateurs. Une fonctionnalité facile pour l’utilisateur final, y compris la disponibilité sur différents navigateurs et appareils, était essentielle pour toute solution future. Zwaka et l’équipe IT savaient que « si une solution était trop compliquée pour l’utilisateur final, ils se rendraient la tâche plus difficile » pour eux-mêmes et leurs employés - en optant plutôt pour une nouvelle méthode de création de tickets de support.

« Il était important, d’un point de vue technique, de s’intégrer à nos systèmes satellites. Il était également important que le logiciel que nous allions choisir soit suffisamment simple pour que l’employé lambda puisse l’utiliser. » selon Benjamin Zwaka, Senior System Administrator chez Ravensburger.

La solution Keeper

L’équipe IT a d’abord adopté Keeper, puis l’a mis à la disposition d’autres départements, notamment le marketing, la comptabilité, les finances et la business intelligence, où il s’est rapidement imposé comme un outil essentiel de productivité et de collaboration - et de sécurité également. Les options d’authentification multi-facteurs (MFA) et d’authentification unique (SSO) intégrées à Keeper ont permis aux responsables des réseaux sociaux et du marketing de collaborer en toute sécurité sur des comptes partagés.

Les utilisateurs plus qualifiés, y compris ceux des départements de développement, apprécient eux aussi Keeper lorsqu’ils ont besoin de partager des enregistrements de mots de passe et des certificats SSL. La sécurité de pointe fournie par Keeper, combinée à sa facilité d’utilisation, a permis de réduire considérablement le nombre de tickets de support relatifs aux mots de passe pour le service d’assistance.

Ravensburger a également activé BreachWatch®, un puissant outil de surveillance de l’entreprise qui analyse en permanence les mots de passe des employés afin de détecter toute exposition sur le dark web. Il alerte immédiatement les administrateurs de l’entreprise et les utilisateurs finaux de Ravensburger lorsque leur mot de passe a pu être exposé sur le dark web, les avertissant ainsi de prendre des mesures pour protéger leur organisation. Des évaluations du niveau de risque sont fournies aux employés individuels et à l’entreprise dans son ensemble, afin que les utilisateurs et les administrateurs puissent modifier de manière proactive les mots de passe faibles et en définir de plus forts.

Lors du déploiement de Keeper à l’ensemble de l’entreprise Ravensburger, les administrateurs ont trouvé les guides d’utilisation, le portail de documentation et les vidéos de formation utiles pour les administrateurs comme pour les employés. L’interface utilisateur intuitive de Keeper a permis une adoption rapide. Zwaka attribue à Keeper l’amélioration de la gestion des mots de passe chez Ravensburger, ainsi que la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité de manière plus générale dans l’entreprise.

« Avant l’introduction de Keeper, c’était l’équipe IT qui était responsable de la sécurité. Maintenant, tout le monde est responsable de la sécurité informatique. Nous avons un logiciel pour aider tout le monde à s’impliquer et à protéger l’entreprise », conclut Benjamin Zwaka.

Ravensburger AG est un groupe international possédant plusieurs marques de jouets renommées. Sa mission est la suivante : " Encourager la découverte de ce qui compte vraiment. " Ainsi, les produits et services de Ravensburger favorisent la convivialité, renforcent les connaissances et les compétences sociales, permettent la détente et créent des souvenirs durables. La marque la plus importante de l’entreprise, le triangle bleu Ravensburger, est l’une des principales marques européennes de jeux, de puzzles et de bricolage, ainsi que de livres pour enfants et adolescents en langue allemande. Les jouets portant le triangle bleu sont vendus dans le monde entier.