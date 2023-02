Rapport Okta « Businesses at Work » 2023 : priorité aux applications collaboratives, de sécurité et de voyage en EMEA

février 2023 par Okta

D’après les résultats de la neuvième édition du rapport Businesses at Work d’Okta, les entreprises européennes, poussées par l’essor du travail hybride, misent sur les solutions cloud, l’automatisation et une sécurité plus robuste pour s’assurer une croissance durable en 2023.

Le rapport, qui analyse les données anonymes de plus de 17 000 clients et 7 000 intégrations à l’Okta Integration Network, montre qu’à l’heure où leurs employés cherchent à recréer du lien et à se retrouver dans des environnements à la fois physiques et hybrides, les organisations augmentent leurs dépenses dans les investissements prioritaires liés aux déplacements et outils professionnels.

Un retour à la normal avec la reprise des déplacements professionnels

Pour faire face aux fluctuations du marché, les entreprises ont adapté leurs investissements pour maintenir leur rythme de croissance. Le rapport Okta présente trois catégories d’applications qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, malgré les bouleversements économiques actuels.

Le nouvel essor des voyages d’affaires

Peu de secteurs ont été aussi durement touchés par la crise que l’industrie du voyage, qui s’est difficilement remise de la pandémie de COVID-19. Or, la dernière édition du rapport Businesses at Work d’Okta révèle que les déplacements professionnels sont revenus en force l’année dernière.

Les organisations européennes se sont détournées des signatures électroniques et du développement d’applications – DocuSign et GitHub perdant leur place de leader du précédent classement en faveur des applications de réservation de voyages d’affaires et de la gestion des frais professionnels.

Ainsi, c’est l’application TravelPerk qui connaît la plus forte croissance, avec une hausse de la clientèle de 255 % et Navan (ex TripActions) affiche une croissance de 100 % en nombre de clients.

Dans l’ensemble, les applications de gestion des déplacements professionnels sont celles qui enregistrent les croissances annuelles les plus fortes, aussi bien en matière de clients gagnés (+78 %) que d’utilisateurs (+197 %).

La gestion des appareils professionnels de nouveau sollicité

La popularité des applications de la catégorie « voyage d’affaires » est un changement majeur par rapport à l’édition de 2021 du rapport Businesses at Work, au sein duquel les applications en plus forte croissance relevaient des domaines des outils professionnels, de la sécurité, des réseaux et des infrastructures.

Alors que les outils professionnels étaient sortis du top 10 des catégories d’applications dans l’édition précédente, le rapport de 2023 témoigne d’une solide reprise des activités à travers le monde. Cette catégorie affiche en effet la deuxième plus forte croissance cette année, avec une hausse de la clientèle de 35 % et une augmentation de 77 % de ses utilisateurs.

Ainsi en nombre d’utilisateurs, c’est l’application Kandji, qui permet de gérer les appareils Apple, qui a connu la plus forte croissance en 2022 avec + 172%.

Les applications de design ont toujours la cote

Avec leur augmentation annuelle de 31 % de clients, les applications de design enregistrent la troisième plus forte croissance. Cependant, la catégorie dominante pour la zone EMEA varie selon le pays :

Au Royaume-Uni, les applications de design enregistrent une hausse annuelle de 27 % de leurs clients.

En France, les outils de collaboration mènent la marche avec une hausse annuelle de 63 %, tandis qu’aux Pays-Bas, les outils pour développeurs progressent de 25 %.

En Allemagne, comme ailleurs en Europe, les applications de gestion des ventes et du marketing prennent la première place à l’issue d’une progression de 79 %

Les usages des clients Microsoft 365

En EMEA, Okta continue d’assister à l’essor des infrastructures cloud et des applications collaboratives cloud. Microsoft 365 reste ainsi l’application la plus populaire en nombre de clients, tandis que Google Workspace se place en 2e position (plus haut en EMEA qu’à l’échelle mondiale) et AWS en 3e place.

46 % des clients Okta utilisent conjointement Microsoft 365 en et Google Workspace en EMEA. L’utilisation de Slack augmente également et s’élève désormais à 37 % des clients Okta utilisateurs de Microsoft 365 en EMEA cette année. En parallèle, la croissance de Zoom n’augmente que de 1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 35 % de ces clients. (cf graphique ci-dessous)

Productivité et bien-être des travailleurs hybrides

Bien-être et productivité des collaborateurs

Parmi les autres catégories en vogue en EMEA figurent les applications de ressources humaines, notamment avec l’émergence de la plateforme BobHR. Bien que dépassée par son rival BambooHR en 2022, BobHR enregistre une hausse annuelle de clientèle inégalée (90 %), ainsi qu’une croissance de 115 % de son nombre d’utilisateurs. Cela prouve à quel point il est de plus en plus important pour les employeurs de centrer leurs stratégies autour de l’expérience et du bien-être de leurs collaborateurs.

Adoption du Zero Trust et de la sécurisation de l’environnement hybride

Si la prise en charge du modèle hybride est une priorité des clients d’Okta, c’est également le cas de la sécurité. Par rapport à l’année dernière, le déploiement d’outils dédiés a augmenté de 23 % en termes de nombre de clients, et de 43 % en matière d’utilisateurs.

Cette tendance s’est confirmée en EMEA, où 1Password a dominé la catégorie des outils de sécurité avec une hausse annuelle de clientèle de 77 %, et une augmentation de 104 % de ses utilisateurs sur la même période. L’outil pour développeur Sentry enregistre également une forte croissance avec +57 % de clients, et +175 % d’utilisateurs d’une année sur l’autre.

Enfin, l’approche Zero Trust a gagné en popularité à travers le monde. Les clients d’Okta abordent ce modèle de façon stratégique selon différentes angles :

Réseaux : l’utilisation de politiques basées sur les risques a progressé de 147 % au cours des 2 dernières années.

Utilisateurs : hausse de 60 % du nombre de clients mettant en œuvre WebAuthn, le nouveau standard mondial en matière d’authentification sur le web sans mot de passe.

Terminaux : le nombre de clients déployant des paramètres d’approbation de terminaux a augmenté de 21 % d’une année sur l’autre.

Okta s’attend à voir émerger une plus grande diversité de technologies, basée sur l’approche "best of breed", qui consiste à adopter la meilleure solution dans chaque domaine, et à assister à l’adoption croissante du Zero Trust, les entreprises de toutes tailles poursuivant ou finalisant leurs migrations vers le cloud.

Méthodologie

Le rapport présente et analyse des données collectées du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (période évoquée à travers les expressions « cette année » et « en 2022 »). Les expressions « l’année dernière » ou « en 2021 » font référence aux données collectées du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. « 2020 » fait référence à la même période sur l’année précédente. Lorsqu’il est fait référence à la taille des entreprises, Okta utilise le terme « petite » pour désigner les entreprises comptant 1 999 salariés ou moins, et « grande » pour désigner les entreprises comptant au moins 2 000 salariés. Sauf indication contraire, les données incluses dans ce rapport sont limitées aux clients d’Okta ayant déployé au moins une application auprès de leurs utilisateurs via Okta Integration Network. De même, sauf indication contraire, ce rapport porte sur les applications déployées à des fins professionnelles. Ce rapport inclut uniquement des données provenant d’Okta, et non d’Auth0. Téléchargez le rapport complet ici.