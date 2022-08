Rapport Microsoft Vulnerabilities 2022 : Les vulnérabilités de Windows Server

août 2022 par Matthieu Jouzel, Ingénieur solutions de BeyondTrust

En ce mois d’août, où nombreux sont ceux qui profitent insouciamment de vacances sans nul doute bien méritées, BeyondTrust rappelle que la sécurité IT, elle, ne prend pas de vacances.BeyondTrust propose ainsi de revenir sur les chiffres phares de son rapport 2022 sur les vulnérabilités de Microsoft.

531

Les vulnérabilités de Windows Server étaient au nombre de 531 en 2021

« Les vulnérabilités de Windows Server ont diminué de 41% ; elles ont atteint leur plus bas niveau depuis 2018. Les vulnérabilités critiques de Windows Server ont également diminué de 50% l’an dernier, atteignant leur plus bas niveau depuis 2015.

Microsoft a parcouru un long chemin depuis que le CTO de BeyondTrust, Marc Maiffret, a identifié le malware Code Red en 2001. Il a fallu à Microsoft plusieurs générations de Windows Server pour parvenir à une version intrinsèquement sûre. Les dernières versions de Windows Server éliminent des menaces identifiées jusqu’à 20 ans auparavant. Elles comportent moins de vulnérabilités que jamais même s’il s’agit des bases de code les plus importantes d’un système d’exploitation. »