Rapport ISG Provider Lens : la pandémie motive une adoption croissante du cloud public par les entreprises en France

décembre 2020 par ISG

L’adoption du cloud public en France a été plus lente qu’aux Etats-Unis et dans d’autres pays Européens. Pourtant, la pandémie Covid-19 a incité un grand nombre d’entreprises françaises à choisir le cloud computing, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG).

Le rapport ISG Provider Lens™ Cloud Public - Solutions et Services sur le marché français 2020 indique que la demande de services du cloud public dans certaines industries en France a augmenté de 40 %. Plus particulièrement, les services publics essentiels et le secteur de la santé ont fait usage du cloud pour continuer à fonctionner pendant la pandémie.

"Il semble que les entreprises en France n’ont pas immédiatement perçu les avantages du cloud public. Jusqu’à ce que l’épidémie impose les règles de distanciation sociale et crée de nouveaux besoins.", déclare Lyonel Roüast, président d’ISG SEMEA, basé à Paris. "L’évolutivité et l’automatisation proposées par les fournisseurs de services de cloud computing se sont avérées attractives pendant la pandémie".

Le rapport note un intérêt croissant des entreprises en France pour le transfert d’importantes charges de travail vers le cloud, notamment les services publics essentiels et les applications business, une tendance en partie liée à la Covid-19. En France, certains fournisseurs de services de conseil et de transformation qui excellent dans l’automatisation du transfert de charges de travail massives vers le cloud ont accompagné ce changement de consommation IT.

En outre, de nombreuses entreprises en France se tournent vers des fournisseurs de services de gouvernance, de gestion des risques et de conformité pour les aider dans leur adoption du cloud public, indique le rapport. Faute d’outils adaptés et en raison de mauvaises configurations, les entreprises peuvent se retrouver exposées à d’importants risques. Le recours à des prestataires spécialisés contribue à limiter ces risques, ainsi que les problèmes de conformité qui y sont associés.

De nombreuses entreprises se tournent également vers les fournisseurs de services managés pour administrer leurs opérations dans le cloud, ajoute le rapport. Au lieu de tout migrer vers le cloud, la plupart des entreprises déplacent progressivement leurs charges de travail. Le rapport constate également en France une demande croissante de services de modernisation des applications et de support pour des applications natives-cloud.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cloud Public 2020 - Solutions et Services dédié au marché français évalue les capacités de 45 fournisseurs dans 7 quadrants : Services de conseil et de transformation pour les grands comptes ; Services de conseil et de transformation pour les clients du mid-market ; Services de gouvernance, de risque et de conformité ; Services de MSP pour les grands comptes ; Services de MSP pour les clients du mid-market ; Services d’infrastructure SAP HANA ; et Services d’infrastructure et de plate-forme à grande échelle.

Le rapport désigne Sopra Steria leader dans quatre quadrants et Accenture et Capgemini leaders dans trois autres. Orange Business Services, IBM, Atos, AWS, DXC Technology, Google, LINKBYNET, Microsoft, Neurones IT, Claranet et NTT ont été nommées leaders dans deux quadrants, tandis que Cloud Temple, Cloudreach, Deloitte, Devoteam Revolve, Edifixio, KPMG et T-Systems sont leaders dans un quadrant.

En outre, HCL a été nommée entreprise "Rising Star" avec des "portefeuilles prometteurs" et un "potentiel futur élevé" selon la définition d’ISG - dans deux quadrants. oXya, OVHCloud, Cloudreach et Edifixio ont été aussi désignées "Rising Stars" dans un quadrant.