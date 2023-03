Rapport IDC pour Denodo : Les entreprises data-driven sont mieux armées pour l’ESG

mars 2023 par IDC pour Denodo

Ces dernières années, nous avons observé un fort intérêt pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Selon un nouveau rapport IDC pour Denodo réalisé en janvier 2023, on compte 10 % de plus d’organisations européennes ayant atteint les étapes plus matures de leurs initiatives de durabilité de 2021 à 2022. Selon l’étude, la capacité à saisir, analyser et comprendre les données d’une organisation, permise par la virtualisation des données, est essentielle pour soutenir les initiatives de durabilité.

Les entreprises data-driven sont mieux équipées pour s’engager plus rapidement et plus efficacement sur la voie de la durabilité. « La raison est très simple : les entreprises qui agissent pour que l’accès aux données pour la prise de décision cesse d’être un défi insurmontable, bénéficient d’un facteur déterminant pour se démarquer et réussir dans le parcours ESG », souligne Olivier Tijou, Vice-Président et Directeur Général, France et EMEA, Denodo.

Les organisations qui disposent d’un accès intégré, simple et agile à leurs silos de données, sont en mesure de suivre la performance des indices d’investissement et des politiques de durabilité. En effet, il est nécessaire de disposer de données précises et complètes pour savoir où l’entreprise en est aujourd’hui afin de pouvoir planifier son parcours vers les normes ESG.

Ainsi, le rapport révèle qu’en 2022, 44 % des organisations européennes incluent des indicateurs clés de performance liés au développement durable dans l’évaluation des cadres supérieurs. Par ailleurs, 35 % d’entre elles développent une approche globale de l’impact environnemental de leurs activités. Enfin, pour 19 % d’entre elles, plus de 10 % de leur budget informatique est dédié aux actions liées au développement durable.

L’ESG exige une attention accrue en matière de gestion des données

Selon le rapport, les entreprises indiquent que, lorsqu’elles progressent dans la mise en œuvre de leurs initiatives durables, elles sont souvent confrontées à une série de défis opérationnels et technologiques.

En effet, les systèmes métiers des entreprises ont généralement été mis en place avant que la notion de durabilité soit considérée comme importante. Dans ce contexte, si les priorités d’une entreprise sont désormais fondées sur la réduction des émissions carbone ou la consommation d’énergie, il est probable qu’un grand nombre de données ne soient pas collectées ni gérées efficacement, du moins dans les premières étapes de la mise en œuvre des initiatives ESG.

Par conséquent, pour réaliser des progrès tangibles dans le domaine de l’ESG, les organisations doivent rassembler les données provenant de sources multiples dans différents systèmes, départements, fonctions et zones géographiques.

L’importance de la virtualisation des données

La virtualisation des données est une technologie incontournable lorsqu’il s’agit d’intégrer de grandes quantités de données non homogènes et incompatibles provenant de sources de données hétérogènes sans créer de désordre dans le pipeline de données.

La couche de virtualisation intègre tous les types de sources de données, quel que soit leur format, de manière efficace et intuitive. Avec les API de la plateforme Denodo, par exemple, une entreprise peut connecter des modèles internes développés dans différents départements de l’organisation pour une analyse holistique de son activité.

En mettant en œuvre une plateforme de gestion des données, comme celle de Denodo, l’entreprise est en mesure de produire des vues ESG de son activité en un temps record, ce qui lui permet de comparer les signaux du marché avec ses propres modèles.

« L’ESG est devenu une priorité pour les organisations de tous les secteurs, et pour être classé comme une entreprise ESG, il faut obtenir un score minimum. L’utilisation de la technologie est essentielle, car elle fournit des métriques qui aident à atteindre ce score. Il est bon de rappeler que ce n’est pas tout, car les bonnes pratiques concernant les bons niveaux d’ESG doivent faire partie de la culture de l’entreprise », conclut Olivier Tijou.