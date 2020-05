Rapport Gartner « Voice of the Customer 2020 » : SentinelOne remporte les suffrages des clients dans la catégorie solutions EDR pour les Endpoints

mai 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce avoir obtenu la meilleure note globale et le plus d’avis vérifiés dans le rapport « Voice of the Customer 2020 » de Gartner Peer Insights, consacré aux solutions EDR (Endpoint detection & réponse), sur la base de 123 réponses.

Sur une échelle de 1 à 5, SentinelOne a obtenu, au global, la note la plus élevée (4,8) et a récolté le plus grand nombre d’avis parmi tous les éditeurs listés dans sa catégorie de notation. SentinelOne a également reçu la meilleure note dans d’autres catégories : capacités du produit (4,8 sur 5, sur la base de 122 réponses), évaluation et finalisation des contrats (4,8 sur 5, sur 111 réponses), et intégration et déploiement du produit (4,8 sur 5, sur la base de 123 réponses). Ces résultats semblent confirmer l’excellent niveau de satisfaction de ses clients et l’engouement du marché mondial pour sa plateforme de cybersécurité, en passe de devenir la solution de demain.

Sur les 12 derniers mois, SentinelOne a enregistré une croissance record, avec un chiffre d’affaires global en hausse de plus de 104 % et un taux net de fidélisation de sa clientèle de 134 %. On observe, en effet, une montée en gamme des clients qui s’équipent de modules supplémentaires. Voici d’autres résultats de Gartner Peer Insights sur l’activité globale de l’entreprise :

Sur la base de 123 réponses, 42 % des avis laissés sur SentinelOne proviennent d’entreprises de plus d’un milliard de dollars, ce qui signifie que SentinelOne bénéficie d’une excellente réputation dans les grands groupes, avec un mode de distribution abouti et un produit mature.

Sur la base de 195 réponses, 57 % des évaluations de SentinelOne proviennent d’entreprises situées hors Amérique du Nord, ce qui semble confirmer le leadership international de l’entreprise sur le marché des solutions EDR.

Parmi les 136 personnes ayant évalués SentinelOne, 96% déclarent être prêts à recommander l’entreprise et sa plate-forme de protection des postes de travail.

Gartner désigne le marché des solutions de détection et de réponse des postes de travail (EDR) comme « des solutions qui enregistrent et stockent les comportements des Endpoints, utilisent diverses techniques d’analyse des données pour détecter les comportements suspects, fournissent des informations contextuelles, bloquent toute activité malveillante, et proposent des suggestions de remédiation visant à restaurer les systèmes affectés ». La solution ActiveEDR de SentinelOne automatise les fonctions d’EDR en proposant de détecter les attaques et de restaurer les systèmes affectés de manière totalement autonome. Par ailleurs, le module Deep Visibility Threat Hunting est utilisé dans les plus gros centres opérationnels de sécurité (SOC) mondiaux pour fournir des données télémétriques contextualisées.

En novembre 2019, SentinelOne a été distingué « Gartner Peer Insights Customers’ Choice » dans la catégorie Plateformes de protection endpoints. Les analystes Gartner avait déjà positionné SentinelOne, en août 2019, dans la catégorie visionnaire du Magic Quadrant, consacré aux plateformes de protection des endpoints, et l’avait classé, en octobre 2019, dans les trois cas d’utilisation de son rapport sur les fonctionnalités critiques (Gartner Critical Capabilities).

Gartner ne recommande aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications, pas plus qu’il ne conseille aux utilisateurs de privilégier les entreprises créditées des meilleures évaluations ou autres distinctionq. Les études publiées par l’institut de recherche Gartner reflètent ses opinions personnelles et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette étude, notamment quant à sa qualité marchande ou à son adéquation à un usage particulier.

Le choix des clients de Gartner Peer Insights repose sur les avis subjectifs d’utilisateurs finaux individuels, des évaluations et des données, selon une méthodologie documentée. Cette distinction ne représente en aucun cas la position du Gartner ou de ses filiales.