Rapport « Businesses at Work » 2022 : Le boom des applications de collaboration dans les nouveaux environnements de travail hybride

février 2022 par Okta

D’après la 8ème édition du rapport annuel d’Okta « Businesses at Work », les entreprises ont largement adopté les outils et applications de collaboration à distance, malgré un retour progressif au bureau. Le rapport, qui a analysé les données de plus de 14 000 clients, révèle également que le nombre moyen d’applications déployées a augmenté de 24% depuis 2016.

Sécuriser les nouveaux espaces de travail : priorité à la gestion des identités Pour améliorer la sécurité des nouveaux espaces de travail, les entreprises se tournent vers des technologies de pointe pour prévenir les éventuelles failles des environnements hybrides.

• L’authentification multifactorielle et sans mot de passe se développent dans les organisations. Ces solutions d’authentification modernes permettent de réduire le taux de menaces de 90% à 99%. Le recours aux questions de sécurité et aux SMS, qui sont deux des options d’authentification les plus faibles, affichent un net recul. A l’inverse, l’usage de clé de sécurité et de facteurs biométriques gagne du terrain, en passant de 9% en 2018 à 21% aujourd’hui. A noter, l’utilisation des facteurs de clé de sécurité/biométriques atteint 30% dans le secteur des nouvelles technologies.

• Les approches Zero Trust sont également en plein essor. Les entreprises investissent de plus en plus dans des applications de cybersécurité en optant pour une gestion contextuelle des accès qui évaluent les comportements des utilisateurs et tiennent comptent d’autres facteurs de risque lors de l’authentification. Le rapport montre ainsi une augmentation de 91% des politiques basées sur les risques, une augmentation de 31% des clients déployant WebAuthn et une augmentation de 9% de la configuration de confiance des appareils (device trust configuration).

• Place au chiffrement : les solutions d’accès à distance permettent de poursuivre le travail collaboratif et de soutenir les salariés en télétravail. Palo Alto Networks GlobalProtect, qui fournit une protection de sécurité d’entreprise aux utilisateurs mobiles, est toujours le leader incontesté de la catégorie, avec une croissance de 42% depuis 2020 et de 434% depuis 2018. AWS Client VPN affiche également de beaux résultats avec une croissance annuelle de 190%.

Les entreprises recherchent les meilleures technologies et utilisent encore plus d’applications

L’époque du fournisseur unique de solutions informatiques est révolue. Même avec des budgets limités, les entreprises recherchent et intègrent les meilleures technologies dans leurs suites d’outils. Parmi les clients d’Okta utilisant Microsoft 365, de nombreuses applications de collaboration ont vu leur utilisation augmenter par rapport à 2021 :

• 45% déploient Zoom (contre 42% auparavant)

• 33% utilisent Slack (32% auparavant)

• 38% optent pour Google Workspace (36% auparavant)

De plus en plus d’entreprises allient ces outils collaboratifs à des technologies de pointe présentant des fonctionnalités avancées : ainsi 45% des clients d’Okta utilisant Microsoft 365 déploient Salesforce, 43% choisissent AWS, et 16% utilisent Tableau.

Le nombre moyen d’applications déployées par les organisations est passé à 89 en 2021. Les grandes entreprises (2 000 employés ou plus) en déploient jusqu’à 187 en moyenne.

Les outils collaboratifs en forte hausse : Zoom et Slack en tête pour l’EMEA Dans la région EMEA, Google Workspace, Zoom et Slack ont gagné de nouveaux clients, notamment parmi les petites et moyennes entreprises.

• Slack et Zoom ont connu respectivement une croissance de 49% et 45%. Les applications de collaboration et les outils de sécurité sont les deux catégories d’outils les plus populaires parmi les applications déployées.

• Le rapport montre également une forte croissance d’autres catégories de solutions adaptées au travail à distance, comme les logiciels de design (+39%), les outils de signature électronique (+38%) et les plateformes de cloud (+34%).

• BambooHR, surnommé le "logiciel RH pour les PME", a connu une croissance de 40% à l’échelle mondiale depuis 2020, et ce chiffre monte à 70% sur l’année pour la zone EMEA, signe de l’importance croissante que les employeurs accordent aux parcours et expériences collaborateurs.

Bien que les outils de collaboration aient été quasiment absents de la liste des applications à la croissance la plus rapide de 2017 à 2019, l’essor du télétravail a rendu ces applications essentielles. Pour la toute première fois, cinq outils de collaboration différents figurent sur la liste : Notion, Figma, Miro, Airtable et monday.com. C’est également la première fois qu’un outil de vente (Gong) entre dans les rangs.

Dans le classement des plus fortes croissances en nombres de clients, Notion (valorisée à $10 milliards en octobre 2021) arrive en première position, suivi de TripActions et Postman.

Méthodologie

Le rapport présente et analyse les données du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Lorsqu’il est fait référence à la taille des entreprises, Okta utilise le terme "petit" pour désigner les entreprises comptant 1 999 employés ou moins, et "grand" pour désigner les entreprises comptant 2 000 employés ou plus. Sauf indication contraire, les données incluses dans ce rapport sont limitées aux clients d’Okta qui ont déployé au moins une application auprès des utilisateurs via Okta Integration Network. De même, sauf indication contraire, ce rapport porte sur les apps déployées pour une utilisation en entreprise. Cette année, notre rapport inclut uniquement des données provenant d’Okta, et non d’Auth0.