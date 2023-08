Rapport BlackBerry Global Threat Intelligence : Les gouvernements et les services publics font face à une augmentation de 40 % des cyberattaques

août 2023 par BlackBerry

« Les gouvernements et les services publics - tels que les services de transports en commun, d’électricité et des eaux, les écoles et les ONG - sont des cibles de choix pour les cybercriminels et autres acteurs de la menace. Leurs attaques rencontrent souvent très peu de résistance et ont pour objectif de faire un maximum de dégâts », a déclaré Ismael Valenzuela, Vice President of Threat Research and Intelligence chez BlackBerry. « Avec des ressources limitées et des programmes de cyberdéfense souvent immatures, ces organisations publiques luttent pour se défendre contre une double menace, provenant à la fois des États-nations et des cybercriminels. Aujourd’hui, plus que jamais, elles ont besoin d’accéder à des renseignements exploitables en matière de cybersécurité pour orienter et renforcer leurs stratégies de sécurité, tout en protégeant les services critiques essentiels, les institutions et la confiance sur lesquels reposent l’organisation de nos sociétés. »

Parmi les autres enseignements amenés par le dernier rapport Global Threat Intelligence de BlackBerry, figurent :

L’augmentation du nombre de cyberattaques par minute : Au cours des 90 jours entre mars et mai 2023, BlackBerry a stoppé plus de 1,5 million d’attaques. Les cybercriminels ont lancé en moyenne 1,7 de malwares uniques par minute – soit une augmentation de 13 % - par rapport à la moyenne de 1,5 de malwares uniques par minute sur la période précédente. Cette augmentation met en évidence le travail des cyberattaquants dans la diversification de leurs outils pour contourner les mesures défensives mises en place.

Les secteurs de la santé et financiers sont les plus visés : Dans le domaine de la santé, la convergence des données sensibles et des services critiques en font une cible alléchante pour les cybercriminels. BlackBerry a stoppé plus de 109 922 attaques dans le secteur de la santé au printemps 2023. Alors que les groupes de ransomware continuent de cibler les organismes et entreprises de ces secteurs avec des malwares destinés à voler les informations, le rapport souligne l’importance de sécuriser les données des patients et de protéger les services médicaux essentiels.

Les Mobile Malwares sont en hausse : les établissements financiers sont confrontés à des menaces récurrentes : les malwares visant les smartphones, les attaques par ransomware et l’augmentation des malwares bancaires sur mobiles qui s’appuient sur la tendance croissante du développement et de l’utilisation des services bancaires en ligne. Le rapport parcourt les cyber-défis pour le secteur financier et révèle que les acteurs de la menace exploitent les comportements et automatismes liés à l’utilisation des services de banque en ligne.