Rapid response Veeam - RockYou2021

juin 2021 par Dave Russell, vice president of enterprise strategy at Veeam and Rick Vanover, senior director of product strategy at Veeam

Suite à la fuite de plus de 8 milliards de mots de passe due au fichier RockYou2021, record historique, Dave Russell, VP of Enterprise Strategy chez Veeam, analyse :

« Cette fuite est extrêmement préoccupante. La divulgation d’informations d’authentification et de mots de passe et les violations de données sont malheureusement monnaie courante, mais avec RockYou2021, c’est véritablement le nombre de mots de passe qui a été divulgué qui rend cet événement aussi important. Les entreprises qui prennent au sérieux la gestion des données et la bonne hygiène numérique ont tout compris. Changer régulièrement les mots de passe, mettre en œuvre des mesures telles que l’authentification multifactorielle lorsqu’elle est disponible, ou encore maîtriser l’endroit exact où les données sont stockées sont autant de stratégies qui permettent de réduire l’impact de ces fuites. Si les entreprises ne maîtrisent pas leur hygiène numérique et ne gèrent pas les choses correctement, elles seront inévitablement confrontées à davantage de problèmes de shadow IT et à une augmentation du risque de subir une attaque.

Selon le Veeam Data Protection Report 2021, 53 % des CXOs interrogés déclarent que la nécessité de maintenir leur activité pendant la pandémie a freiné leurs initiatives de transformation numérique. Ce n’est pas surprenant. Mais à l’heure où nous commençons à voir le bout du tunnel en termes de restrictions et de gestion de la pandémie, les dirigeants devront s’assurer que l’infrastructure numérique et les compétences acquises par nécessité durant la crise puissent se transformer en une vision solide à plus long terme. »