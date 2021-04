Rapid.Space lance les serveurs VPSBrute

avril 2021 par Marc Jacob

Le serveur VPSBrute intègre un processeur AMD à 64 cœurs, 1 To de RAM et 16 To de stockage SSD NVMe. Les premiers déploiements réalisés pour le traitement d’un million de factures dans un ERP, montrent une réduction des coûts de 80% par rapport aux clouds publics les plus rapides et un gain de plusieurs heures. Grâce aux quatre disques SSD NVMe du VPSBrute, un serveur de base de données bénéficie de 20x plus d’entrées/sorties par seconde qu’un disque SSD SATA et de 40,000 fois plus qu’un disque dur de datacenter.

Outre les modèles VPS, Rapid.Space offre un CDN et un SDN par le biais de son réseau de 10 datacenter et de 220 points de présence périphériques dans le monde entier, garantissant la souveraineté dans chaque pays respectif en ne possédant pas de serveurs mais en les faisant exploiter par des partenaires locaux.

Cette nouvelle offre est disponible dès aujourd’hui.