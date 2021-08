Raphaël Bousquet est nommé senior vice-président de Netskope pour les régions EMEA et LATAM

août 2021 par Marc Jacob

Netskope annonce la nomination de Raphaël Bousquet, vétéran de l’industrie de la sécurité et des réseaux, au poste de vice-président senior, EMEA et LATAM. Bousquet gérera les équipes de vente et de terrain dans plusieurs des régions à plus forte croissance pour Netskope, contribuant ainsi aux ambitieux efforts de croissance mondiale de l’entreprise, et soutenant la demande massive des clients pour l’architecture Secure Access Service Edge (SASE) de Netskope.

M. Bousquet, qui jouit d’une excellente réputation en tant que chef des ventes, a dirigé des équipes transversales très performantes pendant des décennies. Il apporte à Netskope une connaissance approfondie des technologies de sécurité et de mise en réseau, de l’écosystème des partenaires de distribution, des solutions cloud, SaaS et Zero Trust, ainsi que de la stratégie de mise sur le marché pour les entreprises connaissant une croissance rapide.

M. Bousquet était précédemment vice-président de la région EMEA Sud, Israël et Alpes chez Palo Alto Networks, où il a réussi à faire croître les revenus et les équipes de plus de 600 % sur une période de cinq ans. Pendant 15 ans auparavant, Bousquet a occupé de multiples rôles de direction chez Cisco, notamment aux États-Unis et en Europe.

Netskope a récemment attiré 300 millions de dollars de nouveaux investissements, atteignant une valorisation post-money de 7,5 milliards de dollars en plus d’une croissance rapide dans ce que les principaux analystes estiment être un marché adressable total de 30 milliards de dollars d’ici 2024. M. Bousquet est le dernier d’une série de recrutements et de nominations à des postes de direction pour Netskope, y compris des dirigeants de Palo Alto Networks, Fortinet, FireEye, Riverbed et d’autres.

Netskope continue également d’étendre la couverture de son cloud privé de sécurité NewEdge à travers le monde, notamment dans les régions EMEA et LATAM. En tant que cloud privé de sécurité le plus important et le plus performant au monde, NewEdge offre une connectivité de niveau opérateur et des services de sécurité en ligne et en temps réel, permettant de déployer la sécurité à la périphérie, partout et à chaque fois qu’elle est nécessaire.