Ransomware : le principal objectif est de se concentrer sur le traitement de la cause et non sur le nettoyage du désordre

mai 2021 par ProLion

À la suite de l’augmentation de la fréquence des cyber-attaques liée à la pandémie de Covid, les entreprises doivent se préparer de manière proactive à une brèche potentielle de leur infrastructure en se concentrant sur la cause et non en nettoyant le désordre une fois qu’il s’est produit. C’est ce qu’affirme ProLion, fournisseur de solutions de protection des données et de lutte contre les ransomwares actifs pour les serveurs de fichiers centralisés.