Rancher 2.4 implante Kubernetes

avril 2020 par Marc Jacob

Rancher Labs annonce la disponibilité générale de Rancher 2.4. Kubernetes est le moteur au cœur d’une informatique commune et centralisée, des datacenters, au cloud en passant par la périphérie des réseaux (Edge). Cette nouvelle version de Rancher offre l’évolutivité, les performances et la sécurité nécessaires pour permettre aux entreprises d’exécuter Kubernetes partout.

Faire passer Kubernetes du cloud à la périphérie du réseau

Selon Gartner, 75 % des données des entreprises seront créées et traitées en dehors des datacenters et des environnements cloud d’ici à 2022. Qu’il s’agisse pour une entreprise de diffuser des téraoctets de contenus à des millions d’utilisateurs mobiles via la 5G, d’exploiter à distance un réseau d’installations éoliennes de faible puissance, de diffuser des mises à jour logicielles sur des bornes dans des milliers de succursales ou de gérer un parc de caméras de sécurité à reconnaissance faciale ou d’objets, le Edge Computing est à l’origine d’une prolifération massive de déploiements Kubernetes.

Avec Rancher 2.4, Rancher Labs offre les capacités de montée en charge, de gestion et de sécurité nécessaires à l’exploitation de Kubernetes sur le Edge. Parmi les principaux perfectionnements :

• Vers un million de clusters pris en charge : Dans le cadre de la disponibilité générale de cette nouvelle version, Rancher gère pour l’instant 2 000 clusters et 100 000 nœuds. Rancher labs compte porter prochainement la capacité de l’architecture Rancher 2.4 à 1 million.

• Maintenance limitée de la connectivité avec K3s : idéal pour la gestion des clusters, des mises à niveau et des correctifs lorsque les clusters peuvent ne pas disposer d’une connexion réseau fixe ou stable, Rancher 2.4 peut lancer une mise à niveau à distance mais le processus est géré sur le cluster K3s local. Cela permet la gestion par les utilisateurs des mises à niveau et des correctifs en local, puis leur synchronisation avec le serveur de gestion une fois la connexion rétablie.

• Maintenance sans interruption du fonctionnement pour RKE : alors que les entreprises exploitent un nombre croissant d’applications critiques de production, elles ont besoin d’une solution de maintenance non disruptive de leur infrastructure Kubernetes. Rancher 2.4 répond à ce besoin en leur permettant de mettre à niveau les clusters et nœuds Kubernetes sans interrompre le fonctionnement de leurs applications. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner et configurer leur stratégie de mise à niveau pour les modules additionnels de façon à éviter toute interruption des services DNS et Ingress.

• Renforcement de la sécurité avec des analyses CIS Benchmark : la sécurité des clusters est indispensable au succès de toute stratégie Kubernetes. Or, selon une étude récente réalisée par AimPoint, 44 % des entreprises ont retardé la mise en production d’applications en raison de préoccupations concernant la sécurité des conteneurs Kubernetes. Pour remédier à ce problème, Rancher 2.4 inaugure CIS Scan, qui permet aux utilisateurs d’exécuter des analyses de sécurité ad hoc de leurs clusters RKE par rapport à une centaine de références publiées par le CIS (Centre for Internet Security) et considérées comme la définition de fait d’un cluster Kubernetes sécurisé. Les utilisateurs peuvent créer des configurations de test personnalisées et générer des rapports documentant les succès ou échecs aux tests, à partir desquels ils pourront apporter des corrections afin de faire en sorte que leurs clusters répondent à l’ensemble des exigences de sécurité.

Hosted Rancher

De nombreuses entreprises peuvent ne pas disposer – ou préfèrent ne pas avoir à s’occuper – de l’infrastructure et des ressources informatiques et humaines nécessaires au déploiement et à la gestion d’un serveur Rancher sur site. En réponse à cette demande, Rancher 2.4 est désormais disponible dans une version hébergée Hosted Rancher, dans laquelle chaque client se voit allouer une instance AWS dédiée et d’un plan de contrôle de gestion Rancher Server. Cette offre consiste en un serveur Rancher aux fonctionnalités complètes, assorti d’un SLA de 99,9 %, avec des mises à niveaux, correctifs de sécurité et sauvegardes sans stress. Les clusters en aval (par exemple GKE, AKS) ne sont pas inclus dans le SLA et continuent d’être exploités par le fournisseur respectif de la distribution.

Une dynamique qui s’appuie sur une stratégie sans équivalent

À la différence d’autres solutions qui se prétendent multicloud en obligeant leurs clients à exécuter les mêmes logiciels propriétaires dans leurs différents environnements cloud, Rancher offre un mode de gestion de Kubernetes simple et homogène pour toutes les distributions certifiées (RKE, k3s, AKS, EKS, et GKE), où qu’elles fonctionnent : sur site, dans le cloud ou à la périphérie des réseaux.

L’approche de Rancher trouve un écho auprès des clients et des investisseurs. La société, qui a vu en 2019 son chiffre d’affaires progresser de 169 % d’une année à l’autre, a récemment annoncé une levée de fonds en série D de 40 millions de dollars. Ce financement supplémentaire servira à accélérer l’innovation, à intensifier les investissements dans le marketing et à poursuivre l’expansion géographique.