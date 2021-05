Rahi et Darktrace signent un partenariat

mai 2021 par Marc Jacob

Rahi et Darktrace unissent leurs forces pour permettre aux organisations françaises (Benelux et Etats-Unis) de bénéficier d’une solution de sécurité informatique afin de prévenir et contrer les cyberattaques.

Acteur reconnu dans la fourniture de solutions et services IT (Data Center, infrastructures), Rahi répond aux attentes du marché et de ses clients en intégrant Darktrace, le pionnier de la cybersécurité basée sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning, à son portefeuille de solutions et services (managé). Rahi devient intégrateur et revendeur officiel des solutions Darktrace en France, au Bénélux et aux Etats-Unis dans le cadre de projets de CyberDéfense.

Rahi accompagne la transformation numérique des entreprises (publiques et privées). Grâce à l’intégration des technologies de ses divers partenaires et à une équipe de plus de 750 personnes réparties dans le monde entier (40 pays, 5 continents), Rahi leur permet de relever les défis IT les plus complexes afin d’optimiser la rentabilité ‘business’ et de renforcer leur avantage concurrentiel.

La crise sanitaire a fortement accéléré la transformation numérique des entreprises. Pour assurer son succès, il est impératif d’intégrer la couche (cyber)sécurité. A l’ère de la convergence IT, des menaces informatiques complexes et multiples, les entreprises doivent s’équiper de solutions innovantes, (pro)réactives, embarquant les dernières technologies de détection et réponse aux attaques, quelle que soit la porte d’entrée de celles-ci : le cloud, l’email, le serveur, les applications, l’IoT (Internet des Objets).

Avec des technologies pionnières comme L’Entreprise Immune System et Antégena, Darktrace protège les actifs numériques majeurs des organisations face à la montée en puissance des cybermenaces. Aujourd’hui, ce sont plus de 4700 entreprises qui utilisent le système immunitaire Darktrace pour protéger leur écosystème numérique, du cloud aux applications SaaS en passant par les dispositifs IoT, les endpoints, les systèmes de contrôle industriels (ICS) et le réseau d’entreprise.

Rahi et Darktrace proposeront une offre de solutions et services différenciante sur un marché à très forte croissance. Webinars, démo, conseil et formations, mise en place de POC (Proof of Concept) et de SOC (Security Operating Center), stratégie commerciale commune pour adresser les PME et grands groupes, telles sont les premières initiatives mises en place pour lancer ce partenariat stratégique.