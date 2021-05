Raghu Raghuram promu CEO de VMware

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

VMware, Inc. annonce la nomination de Rangarajan (Raghu) Raghuram au poste de CEO à compter du 1er juin 2021. Il siégera également au Conseil d’administration de l’entreprise. Raghu Raghuram exerce actuellement les fonctions de vice-président exécutif et directeur des opérations, des produits et services Cloud chez VMware.

Depuis 2003, date où il a rejoint VMware, Raghu Raghuram a contribué à orienter la stratégie et l’évolution technologique d’un éditeur doté d’une histoire riche. Il a participé au développement des activités de l’entreprise dans le domaine de la virtualisation ; piloté sa stratégie SDDC ; bâti et dirigé l’unité Cloud Computing ainsi que les efforts de transformation vers un modèle SaaS ; joué un rôle clé dans la stratégie de fusions-acquisitions ; et occupé une place essentielle dans les partenariats formés avec Dell Technologies, des fournisseurs Cloud hyperscale et autres alliés stratégiques.

VMware annonce également la nomination de Sumit Dhawan en tant que président chargé de l’ensemble des activités de mise en marché — ventes internationales, partenariats et organisation commerciale mondiaux, expérience et réussite client (CXS), marketing et communication. Grâce à son expérience dans le développement d’entreprises proposant des services par abonnement et à son approche orientée clients, Sumit Dhawan est la personne idéale pour diriger ces équipes. Actuellement vice-président sénior et directeur de la relation client chez VMware, il a participé à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise relative à ses offres multi-Cloud et via abonnement, transformant ainsi le mode de consommation des services de l’éditeur par ses clients.

Sanjay Poonen, anciennement chargé de l’unité End User Computing et actuel directeur des opérations clients, a pris la décision personnelle de quitter VMware après 7 ans de service.