Radicati Endpoint Security Market Quadrant, ESET reçoit la distinction « Top Player »

février 2022 par Marc Jacob

Le rapport Radicati évalue uniquement les leaders du marché, en les classant dans un diagramme à quatre quadrants. Les résultats sont destinés aux PME, aux très grandes entreprises et aux organisations gouvernementales, afin de les aider à prendre des décisions éclairées lors de la sélection de solutions de sécurité des terminaux, pour lesquelles ESET est en excellente position avec un large portefeuille de produits disponibles. La console d’administration ESET PROTECT est particulièrement primée pour « sa capacité de supervision des terminaux sur site et hors site, ainsi que la richesse de ses rapports. Destinée aux entreprises cette interface unique peut être déployée en toute sécurité sur site ou dans le Cloud. »

Les solutions de sécurité des terminaux sont conçues pour surveiller, gérer et protéger les postes d’un réseau d’entreprise, y compris tous les appareils qui s’y trouvent. Selon Radicati, « les entreprises ne considèrent plus la sécurité des terminaux comme une discipline isolée qui ne concerne que les terminaux, mais comme partie intégrante d’une posture de défense à l’échelle de l’entreprise, partageant les flux de renseignements sur les menaces et les contrôles des politiques de sécurité avec tous les autres composants majeurs de la protection. » Faible utilisation des ressources système, performances et taux de détection élevés, solutions pour entreprises.... sont autant de raisons qui expliquent l’excellence constante d’ESET auprès de ces entreprises.