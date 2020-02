RUDDER signe un contrat pluriannuel avec BMW pour gérer la conformité de ses serveurs

février 2020 par Marc Jacob

RUDDER est une solution française, libre et multiplateforme d’audit et de gestion de configurations en continu (Continuous Configuration). Elle répond particulièrement aux besoins d’infrastructures de production : RUDDER permet la mise en conformité (compliance) du système d’information et fournit une visibilité opérationnelle en temps réel aux responsables de l’infrastructure IT.

RUDDER a signé un contrat pluriannuel avec le groupe BMW, pour la gestion et la sécurité de l’ensemble de ses serveurs Linux au niveau mondial. Adressant spécifiquement les besoins actuels de fiabilité et de conformité, RUDDER a été adoptée par de grandes infrastructures critiques, telles que celle du groupe BMW depuis 2014. RUDDER gère désormais l’ensemble de sa flotte mondiale de serveurs Linux, y compris son environnement bancaire, ses usines de fabrication de véhicules et ses services internes. La solution permet au Groupe de s’assurer de la conformité de son système d’information à ses normes de production et de sécurité, en auditant en continu tous les systèmes, en détectant les éventuelles anomalies et en les corrigeant automatiquement.