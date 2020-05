RUDDER rejoint l’association Hexatrust

mai 2020 par Marc Jacob

RUDDER, solution française, libre et multi-plateforme de Continuous Configuration, annonce son adhésion à l’association Hexatrust. L’association réunit des entreprises innovantes et des leaders de la cybersécurité. Elle tend à apporter des solutions sur-mesure respectant l’intérêt européen et la protection des données des individus.

En rejoignant Hexatrust, RUDDER entend en particulier démontrer son souhait de continuer à s’orienter vers la sécurité et d’assurer la compliance des systèmes IT de ses clients.

Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues aussi bien en Europe qu’à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

En effet, RUDDER permet de gérer les configurations par la conformité, avec une interface graphique unique pour visualiser l’état global de ses systèmes. Basé sur le concept de Continuous Configuration, RUDDER incarne la fusion de la gestion de configurations et de l’audit en continu. RUDDER permet ainsi aux équipes opérationnelles de s’assurer de la bonne application des politiques de sécurité ou pour faciliter les audits liés aux normes de sécurités. Les enjeux sécuritaires des utilisateurs étant de plus en plus importants, l’équipe RUDDER a souhaité continuer dans cette orientation.

De l’audit en continu à la remédiation automatique, RUDDER peut aider les équipes opérationnelles et sécurité, dans une dynamique SecOps, à collaborer pour améliorer la gestion du système d’information.