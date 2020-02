RUBYCAT

par Marc Jacob

Contact : Cathy LESAGE

Année de création : 2014

Activités :

Éditeur français de solution de traçabilité, RUBYCAT renforce simplement la sécurité des accès sensibles au Système d’Information en apportant une réponse pragmatique et simple au manque de visibilité sur les actions réalisées par les comptes à privilèges. La solution logicielle PROVE IT adresse tous les secteurs d’activité : santé, administrations, transports, industrie, …

Description du produit phare pour 2020 :

Solution logicielle de bastion, non invasive (pas d’agent à installer), PROVE IT s’intègre facilement dans votre environnement pour fédérer les accès sensibles au SI.

Elle autorise, contrôle et trace les accès tiers et utilisateurs à privilèges aux ressources critiques, avec enregistrement et visualisation des sessions. PROVE IT facilite la mise en conformité du SI aux contraintes légales (RGPD, NIS, OSE, …).

PROVE IT est une solution certifiée Visa de sécurité – CSPN par l’ANSSI.

Adresse du site Internet : www.rubycat.eu