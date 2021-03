RSSI / Responsable Securite Projets

mars 2021 par Elite Cyber Group

L'activité Systèmes de missions de défense fournit des équipements, des solutions et des services liés aux systèmes de combat électroniques, de surveillance et de reconnaissance, de combat naval, de surface et de lutte sous la mer.QUI ETES-VOUS ?De formation supérieure (Ecole d'ingénieur ou université Bac + 5) vous avez une solide expérience en architecture du Système d'Information au sein d'une DSI ou dans un centre de compétence métier d'une société industrielle. Vous disposez, également, d'une expérience en Cybersécurité et dans la conduite d'analyse de risque et d'homologation de systèmes suivants ISO 27001/27005, EBIOS RM, NIST...Une grande capacité d'analyse et de synthèse est indispensable pour le traitement des différents sujets du périmètre, associée à des capacités rédactionnelles. Une forte rigueur vis à vis du respect de la réglementation française et de la Gouvernance en matière de cybersécurité est indispensable, ainsi qu'une capacité d'innovation et de proposition de solution au service des Affaires. Un excellent relationnel, une forte autonomie et un bon sens de l'organisation sont également attendus.Une bonne connaissance de la réglementation nationale concernant les SI sensibles et classifiés de Défense serait un plus.Ce Que Nous Pouvons Accomplir EnsembleAu sein de la DSI , vous rejoignez la filière Sécurité des Systèmes d'Information (SSI) et le pôle d'expertise en matière d'homologation et d'analyse de risque des SI. Vous participez au développement de la Cybersécurité pour les Systèmes de Missions de Défense produits par le client. Le Responsable Sécurité Projets (RSP) de la DSI DMS travaille en étroite collaboration avec le Responsable Sécurité du Système d'Information DMS, et les RSSI sites de DMS. Pour effectuer votre mission, vous évoluez en équipe transverse, en collaboration avec les autres domaines de la DSI DMS, les différents correspondants de la DSI du service partagé, et les correspondants des Affaires et Programmes.Votre Rôle Est D'apporter Votre Expertise SSI Et De Contribuer à La Validation Des Demandes Et Des Livraisons Du Projet De SI En Matière DeResponsable Sécurité Projets (RSP), vous pilotez la conformité des projets de SI du portefeuille dont vous avez la charge vis à vis des exigences de sécurité du client. Vous exercez cette tâche durant toutes les phases du cycle de vie du SI (conception, réalisation, mise en production, évolution, et retrait de service du SI). En particulier, vous êtes responsable de la production du Dossier d'Homologation (DH) pour l'homologation initiale du SI, préalable à toute mise en production pour les environnements sensibles et classifiés.Vous etes passionnes par les metiers de la Cybersecurite? N'attendez plus et contactez moi au 0975128119 / annabel.e@elitecyber-group.com

Salaire : 80000

Date annonce : 29/03/2021

Date de debut : 29/03/2021

