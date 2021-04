RSSI Brest

avril 2021 par Elite Cyber Group

Vous justifiez d'une expérience réussie en cybersécurité ou dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information



Vous avez des compétences dans les systèmes Windows et Linux et dans les réseaux et en matériel / logiciel de chiffrement (gestion, principes, manipulation) ?

Les méthodologies SSI, les normes et les standards

Gestion et analyse de risques



En tant que RSSI site, vous organisez et assurez en permanence la Sécurité des Systèmes d'Information.



- Etre responsable du maintien des homologations des Systèmes sensibles et classifiés du site,

- Organiser, préparer et participer activement aux inspections réglementaires

- Etre acteur dans les différents projets d'interconnexion de réseaux classifiés,

- Accompagner les Projets sur les aspects SSI

- Sensibiliser le personnel à la réglementation et à la cybersécurité,

- Assurer la gestion et le traitement des incidents,

- Préparer et dérouler des audits de sécurité et vulnérabilités SSI,

Salaire : 65000

Date annonce : 13/04/2021

Date de debut : 13/04/2021

