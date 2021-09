RSSI

septembre 2021 par Elite Cyber Group

La définition de la politique de sécurité du SI

Mise en place et animation de la gouvernance de la Sécurité

Pilotage de projets liés à la transformation de la sécurité du SI

Analyse de risques et protection des données dans les nouveaux projets

Veille technologique et règlementaire

Évangélisation des problématiques de sécurité auprès des collaborateurs

Société polyvalente comptant 14 055 employés à travers leur 63 sites en France.Innovation, alliances, conduite du changement et productions différenciées sont les maîtres-mots de leur stratégie à long terme, servant aussi bien les intérêts de leur clients que ceux de leur sous-traitant. Le dynamisme de cette société bénéficie à tout un écosystème.Le chiffre d'affaires généré par le Groupe permet un partage de valeurs avec différentes parties prenantes et contribue à l'activité économique locale et nationale.En les rejoignant vous participerez à un projet visant à la création d'une nouvelle façon de penser et de consommer.Poste :Vous intégrerez leur service audit interne et travaillerez en collaboration avec leur DSI ( SI de 130 personnes). La sécurité est en place chez eux depuis 4 ans, les fondamentaux sont donc présents et vous aurez comme projet :Profil:Vous êtes intéressé par une société polyvalente possédant une vraie diversité et complexité dans ses projets. Le profil recherché devra être force de proposition, stratège, collaboratif et bon pédagogue. De préférence vous avez déjà 3 ans d'expérience en tant que RSSI.

Salaire : 65 000 / 75 000

Date annonce : 18/09/2021

Date de debut : 18/09/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...