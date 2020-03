RSA Security lance RSA® Adaptive Authentication for eCommerce, une nouvelle solution permettant de renforcer les transactions par carte bancaire

mars 2020 par Marc Jacob

RSA (@RSAsecurity) annonce la disponibilité générale de RSA Adaptive Authentication for eCommerce version 20.5. Cette version prévoit la mise en œuvre des dernières fonctionnalités disponibles dans la dernière version du protocole 3-D Secure, l’ajout de nouveaux flux d’authentification prenant en charge les transactions au cours desquelles le titulaire de carte n’est pas présent, et l’introduction de nouvelles capacités qui améliorent l’expérience de paiement du client.

Avec la solution RSA Adaptive Authentication for eCommerce, les émetteurs de cartes de crédit et les processeurs de paiements bloquent plus de 95 % de fraudes lors des transactions CNP effectuées via la dernière version du protocole 3-D Secure, et peuvent maintenir une expérience d’achat fluide pour les titulaires de carte. Optimisée par le moteur de risques de RSA, la solution RSA Adaptive Authentication for eCommerce analyse des centaines d’indicateurs de risque afin d’authentifier silencieusement les vrais titulaires de carte et de bloquer uniquement les quelques transactions à haut risque.

La solution RSA Adaptive Authentication for eCommerce exploite le service RSA eFraudNetwork, le premier réseau de lutte contre la fraude du secteur, et le plus étendu, qui opère à un niveau international, interinstitutionnel et interplate-forme, ce qui lui permet d’identifier des indicateurs associés à des fraudes connues et tentatives de fraude à l’échelle mondiale.

La règlementation européenne DSP2 a poussé les e-commerçants à adopter la dernière version du protocole 3-D Secure pour les transactions par carte non présente (CNP), ce qui signifie que le trafic lié aux transactions de commerce électronique devrait croître de façon exponentielle. Pour les émetteurs de cartes, il est donc plus crucial que jamais de sélectionner un serveur de contrôle d’accès 3DS (ACS) capable de détecter avec précision les paiements frauduleux tout en maintenant un taux élevé de transactions réussies et en assurant une expérience fluide pour les titulaires de carte.

DISPONIBILITÉ

La nouvelle version de RSA Adaptive Authentication for eCommerce est maintenant disponible dans le monde entier.