RNT Rausch lance Yowie(R), une solution de stockage pour les PME

novembre 2021 par Marc Jacob

Toutes les petites et moyennes entreprises qui veulent mener à bien leur transformation numérique et recherchent des systèmes de stockage sécurisés, avec un volume de données allant jusqu’à 150 TO, connaissent ce dilemme : les solutions de stockage traditionnelles sont principalement faites pour les besoins des grandes entreprises.

Pour répondre à cette problématique, le fournisseur de solutions de serveur et de stockage RNT Rausch lance son propre appareil de stockage, Yowie, disponible en entrée de gamme à partir de 32 TO.

Compact et facilement reliable au réseau électrique, Yowie est la solution idéale pour les entreprises qui n’ont pas d’experts en informatique à leur disposition. Les cinq nœuds dans un châssis 3U permettent un codage d’effacement 3+2 efficace pour un stockage rapide, sûr et ininterrompu, tout en économisant de l’énergie, du temps de gestion, de l’espace rack et du refroidissement.

Avec Yowie, RNT Rausch fait ses débuts dans le réseau de l’IT et recherche désormais des partenaires de distribution pour étendre sa présence en Europe.

RNT Rausch est un pionnier de la technologie, basé en Allemagne et comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des serveurs et du stockage de haute technologie. L’entreprise repense la conception de solutions de serveur et de stockage à l’épreuve du temps, hybrides et adaptées aux défis commerciaux, et propose des produits et services sur mesure qui aident les clients à améliorer la sécurité, la flexibilité, l’évolutivité et la durabilité.