RGPD : Pour aider les artisans à se mettre en conformité, Asklépian propose un accompagnement adapté aux petites structures

août 2020 par Marc Jacob

Mais en pratique, il n’est pas toujours appliqué, car il est parfois très complexe à appréhender.

Les artisans, qui sont de plus en plus nombreux à faire leur transition numérique, peinent notamment à le mettre en place. Bernard Stalter, le président des réseaux des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), estime ainsi qu’il est "pratiquement impossible de (s’y) conformer, car la tâche est trop lourde" (source).

Pourtant, plutôt que d’être vu comme une contrainte, le RGPD peut représenter une formidable opportunité pour rassurer les clients, qui sont devenus très sensibles à la protection de leurs données. Ils n’hésitent d’ailleurs plus à saisir la CNIL : elle a enregistré +27% de plaintes en 2019 (soit un total de 14 137 plaintes).

Le RGPD permet aussi de faire le point sur la sécurité informatique, un enjeu crucial alors que les cyberattaques contre les TPE/PME explosent (source). Il faut notamment savoir que 4 petites entreprises sur 10 ont déjà été visées par une ou plusieurs attaques informatiques et que 20% des TPE touchées ont subi un préjudice supérieur à 50 000 euros.

Dans ce contexte, Asklépian lance un programme d’accompagnement sur-mesure à destination des artisans via des séances de conseils individuelles ou collectives, ainsi que des ateliers. A raison d’une séance par mois pendant 9 mois, ils peuvent ainsi se mettre en conformité avec le RGPD.

Des sessions adaptées aux besoins de mise en conformité RGPD des artisans Le programme d’accompagnement à la mise en conformité est parfaitement adapté aux attentes et au planning surchargé des artisans.

Pendant 9 mois, à raison d’un atelier par mois, les artisans vont être aidés, guidés, conseillés, relus et corrigés par un délégué à la protection des données certifié.

Ils profitent de :

• 9 séances collectives ou individuelles pour définir leurs objectifs, les trames documentaires et co-construire leur projet de mise en conformité.

• 9 phases de travail individuel.

• 9 phases de conseils personnalisés (relecture et correction).

A l’heure de la transition numérique c’est toute l’organisation des artisans qui s’en trouve modifiée et de nombreux aspects de leur activité sont concernés par le RGPD.

Prise de rendez-vous clientèle, gestion du site internet, gestion des contacts clients, relations clients et relations fournisseurs, planification de l’activité des salariés, gestion des relances clients, autant d’aspects auxquels les artisans doivent prêter attention pour passer au numérique dans le respect du RGPD. C’est pourquoi le programme d’accompagnement à la mise en conformité est un réel soutien pour les artisans qui pourront compter sur les précieux conseils d’Asklépian pour une transition numérique réussie.

Les (grands) petits plus Asklépian

• Les Compétences de Délégué à la protection des données certifiées par l’AFNOR selon l’agrément CNIL ;

• Des Sessions collectives pour favoriser les échanges, les partages d’expériences et l’amélioration continue des systèmes des clients ;

• La Mise à disposition d’une documentation vierge à personnaliser en fonction du contexte de chaque client ;

• Des temps de travail individualisés avec relecture et correction de la documentation ;

• L’Aide à la classification de la documentation dans des outils spécifiques ;

• Une Salle de réunion équipée dans un espace de travail dédié à la sécurisation des données ;