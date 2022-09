RGPD-Données des mineurs : Instagram sanctionné : proposition point sur la protection des données des enfants sur les réseaux sociaux

septembre 2022 par Jérôme de Mercey, cofondateur de Dastra

Cette décision met sur le devant de la scène la question du consentement des enfants quant à la collecte et l’exploitation de leurs données privées sur les réseaux sociaux. Instagram Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube… font en effet partie du quotidien des enfants et des adolescents qui ne mesurent pas toujours la portée de leur acceptation des termes et conditions d’utilisation de ces services.

« Depuis la mise en place du RGPD, les mineurs de moins de 15 ans sont dépendants des parents, représentants légaux. Lors de l’inscription sur un réseau, leur consentement pour la collecte et le traitement de leur données personnelles est requis conjointement à celui du mineur. Dans les faits, malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et les contournements sont légions. Par exemple, un cookie de vérification d’âge qui demande si vous avez plus de 18 ans, peut être aisément contourné par les plus jeunes, qui n’ont qu’à mentir sur leur âge. La sanction d’Instagram est l’illustration de ce phénomène. Elle nous rappelle aussi que les enfants méritent une protection spécifique en matière de gestion de leurs données personnelles. Elle envoie enfin un signal fort envers toutes les entreprises qui ciblent les enfants et des responsabilités qui en découlent. ». déclare Jérôme de Mercey, cofondateur de Dastra.