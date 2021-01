RGPD - Bilan 2020, l’infographie des sanctions / Data Legal Drive

janvier 2021 par Data Legal Drive

Ce 28 janvier, se tient la 15e journée européenne de la protection des données. L’événement vise à informer chacun quant à l’usage de ses données personnelles et à la protection de sa vie privée lorsqu’il navigue sur internet. Quelles données personnelles sont collectées et traitées à son sujet ? Pourquoi ? Et quels sont ses droits par rapport à ce traitement ?

A l’occasion de cette journée, l’expert en protection des données privées Data Legal Drive dresse le bilan 2020 des sanctions RGPD, le règlement qui a pour but de renforcer la protection des données pour les individus et de responsabiliser les organismes qui les enregistrent et les utilisent.

A retrouver sur cette infographie :

• Le bilan 2020 des sanctions ( montant dans le monde et en France, nombre de signalements)

• Les pays qui sanctionnent le plus

• Le top 3 des plus grosses amendes dans le monde et en France

• Les secteurs les plus sanctionnés et les types de sanctions

• L’évolution 2020 vs 2019

• Le cas Google