RCDevs lance OpenOTP Mobile Badging

février 2023 par Marc Jacob

La réglementation sur le télétravail est en évolution constante et exige des entreprises qu’elles puissent comptabiliser de manière exhaustive l’ensemble des jours télétravaillés, notamment pour les salariés frontaliers. Pour ce faire, elles recherchent les outils les plus efficaces qui permettent de maintenir un suivi similaire à celui du présentiel, et d’apporter les preuves légales qui peuvent à tout moment leur être demandées.

Pour répondre à ces problématiques, RCDevs a conçu OpenOTP Mobile Badging une offre de pointeuse qui permet aux employés de badger et débadger à distance et en toute sécurité, à l’aide de leur téléphone mobile. Fiable et simple d’utilisation, cette solution s’accompagne d’une plateforme d’IAM qui permet de définir des règles d’accès aux réseaux informatiques en fonction des besoins des salariés. Par ailleurs, toutes les données collectées peuvent être horodatées à l’aide de l’Autorité de Certification locale en format XADES ou avec eIDAS. La preuve de localisation est donc non répudiable.

Une sécurité réseau supplémentaire

Alors que la plupart des intrusions malveillantes surviennent la nuit ou durant le weekend, OpenOTP Mobile Badging, permet de verrouiller les accès informatiques lorsque le salarié ne travaille pas. Hautement sécurisée, la fonctionnalité badging permet ainsi de définir une politique qui interdit l’accès aux ressources si un employé n’a pas badgé. Cette couche de sécurité supplémentaire combinée au MFA augmente sensiblement la sécurité des accès aux réseaux informatiques de l’entreprise. Elle représente ainsi une véritable innovation et un progrès vers l’authentification forte à 3 facteurs.