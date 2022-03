RCDevs lance OpenOTP Electronic Signature : solution complète de signature électronique dédiée aux entreprises

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Gain de temps, réduction des coûts de fonctionnements, sécurité juridique, la signature électronique offre de nombreux avantages pour les entreprises. Dans ce cadre, RCDevs, société de sécurité informatique spécialisée dans l’authentification multifacteurs de nouvelle génération lance OpenOTP Electronic Signature : une offre complète de signature électronique pour répondre aux besoins internes des entreprises.

Fluidifier les échanges au sein de l’entreprise

Mise en place de télétravail, travail hybride… Le ‘Future of Work’ est au cœur des préoccupations des entreprises qui sont sans cesse amenées à repenser leur organisation vers de nouvelles manières d’échanger avec l’ensemble de leurs salariés.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, RCdevs a conçu OpenOTP Electronic Signature, un outil basé sur la gestion des identités internes (IAM) qui a pour ambition de fluidifier et faciliter l’ensemble des échanges internes des entreprises. Cette solution permet ainsi d’étendre les capacités des solutions déjà installées au sein de ces organisations.

Combinée avec la suite de sécurité OpenOTP de RCdevs et le Plugin Nextcloud, la solution OpenOTP Electronic Signature permet de signer et de sceller les documents au sein même de l’entreprise. L’utilisateur peut ainsi approuver et signer l’ensemble des documents reçus via son téléphone mobile grâce à l’application Open OTP Token.

Une solution sécurisée et mobile pour l’ensemble des salariés

Simple et sécurisé, cet outil unique offre la possibilité aux utilisateurs de signer un document stocké dans NextCloud grâce à un plugin dédié ou d’envoyer le document au destinataire pour signature par email. En effet, cette solution permet de sécuriser la signature de document en utilisant le système de messagerie comme plateforme de signature, et ce sans avoir besoin d’un portail utilisateur. Les demandes de signature sont ainsi reçues via des notifications ou des QR Codes envoyés par email.

Par ailleurs, le scellement et l’horodatage des documents assurent que les documents sont infalsifiables.

Les fonctionnalités d’OpenOTP Electronic Signature s’intègrent directement dans la suite de sécurité OpenOTP Security Suite. Cette dernière fournit des solutions de sécurité qui incluent l’authentification forte à deux facteurs, avec OTP et FIDO.