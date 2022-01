RCDEVS pour la Journée Mondiale de la Protection des Données

janvier 2022 par RCDEVS

C’est dans ce monde sur-connecté, où la donnée et son traitement se multiplie à un rythme effréné, que les enjeux de la protection des données à caractère personnel prennent tout leur sens.

C’est pourquoi, dans le cadre de la Journée Mondiale de la Protection des Données, j’aimerais vous proposer l’expertise de RCDEVS, une société de sécurité informatique spécialisée dans la gestion des identités et l’authentification forte, plusieurs fois primée pour ses innovations et qui approche la RGPD non du point de vue des entreprises mais de celui des utilisateurs finaux.

RCDEVS souligne l’intérêt du E-wallet et des identités décentralisées qui permet d’inverser le schéma en remettant à l’utilisateur le contrôle sur ses données personnelles. Cette approche repose sur une identité numérique enregistrée dans un porte feuille numérique grâce auquel l’utilisateur pourra délivrer des preuves d’identité et non plus de disséminer ses données personnelles. Il devient alors possible d’émettre des attestations électroniques qui seront en mesure d’interagir avec le portefeuille et qui auront la même valeur juridique que la version papier. Ainsi la divulgation des données est à la discrétion de l’utilisateur. C’est toute l’ambition de l’identité décentralisée et du projet d’identité européenne : proposer une identité européenne unique qui redonne aux utilisateurs la maîtrise de leurs données personnelles. Une vision qui rentre pleinement dans la logique RGDP et sur laquelle repose la vision de RCDevs.