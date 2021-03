R&S®Trusted Gate de Rohde & Schwarz Cybersecurity permet la pseudonymisation dans Microsoft® 365

mars 2021 par Marc Jacob

Le 16 juillet 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a invalidé le Privacy Shield, l’accord sur la protection des données. La décision indique clairement que les données européennes aux États-Unis et dans de nombreux autres pays non européens ne sont pas à l’abri de l’accès par des tiers si les lois locales légitiment un tel accès. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c’est que même la connexion à des services situés aux États-Unis peut entraîner une fuite de données et donc des conséquences juridiques.

Avec le nouveau module de pseudonymisation, Rohde & Schwarz Cybersecurity permet aux utilisateurs de Microsoft 365 de travailler sous un pseudonyme et dans le respect des lois sur la protection des données, tout en se conformant à tous les flux de travail existants. La pseudonymisation découpe complètement les données des utilisateurs réels de Microsoft Azure Active Directory, par conséquent de Microsoft Teams. Le mécanisme de pseudonymisation remplace les identifiants tels que les noms par des pseudonymes. Cela empêche l’identification unique d’une personne et R&S Trusted Gate ne transmet aucune donnée personnelle pouvant être traitée par l’opérateur de cloud. Dans l’Active Directory local, cependant, les utilisateurs réels avec leurs identifiants et leurs rôles respectifs peuvent toujours être utilisés, et ne sont transmis aux systèmes de cloud que sous forme pseudonymisée. La pseudonymisation s’effectue de manière transparente pour l’utilisateur et les flux de travail existants restent avec les identités en clair. Grâce à la pseudonymisation, les entreprises opérant à l’échelle internationale peuvent se conformer aux réglementations mondiales en matière de protection des données, loin du Privacy Shield.

La gamme de produits R&S Trusted Gate de Rohde & Schwarz Cybersecurity propose des solutions de sécurité Cloud avec une approche centrée sur les données. R&S Trusted Gate peut être intégrée en toute simplicité dans les systèmes de stockage des Clouds publics communs comme Microsoft® Azure™, Google, AWS et les outils de collaboration tels que Microsoft® 365™ et SharePoint™. Elle assure ainsi une sécurité et un contrôle maximum lors de l’utilisation de ces plateformes. Les exigences légales et les règles de conformité sont également respectées dans les environnements de Cloud mondiaux. R&S Trusted Gate fonctionne de manière transparente avec les applications existantes afin que les flux de travail restent inchangés. Une fonction de recherche spécifique permet d’effectuer des recherches sécurisées en texte intégral, même dans des documents chiffrés. En outre, des fonctions importantes telles que le versioning des documents continue de fonctionner sans restrictions.