Quodagis Intégration signe un partenariat avec Trend Micro

février 2022 par Marc Jacob

Quodagis Intégration, partenaire d’éditeurs et spécialiste de la gestion des End Points et de l’ITSM, étoffe son expertise cybersécurité en annonçant un partenariat de premier plan avec l’éditeur Trend Micro.

Trend Micro, s ’appuyant sur plus de trente ans d’expertise en matière de sécurité, de recherche sur les menaces et d’innovation continue, Trend Micro permet aux entreprises et aux organisations gouvernementales de faire preuve de résilience grâce à des solutions de sécurité connectées pour les environnements Cloud, les Endpoints, la messagerie, l’IoT et les réseaux.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement des activités cyber de Quodagis Intégration et de la création l’année dernière d’une division Cybersécurité au sein du groupe Quodagis. Dans ce contexte, le groupe va compléter son expertise et intégrer les solutions de Trend Micro dans son offre pour permettre à ses clients de mener à bien leur transformation numérique en toute sécurité.

Un premier volet de ce partenariat concernera notamment les technologies EDR. Il sera ainsi possible de gérer, patcher et sécuriser efficacement les postes de travail des clients. Dans un second temps, une extension de l’offre orientée infrastructure sera abordée ainsi que le lancement de services managés autour des technologies de Trend Micro. Dans ce contexte, un partenariat plus large sera réalisé avec le groupe Quodagis.

Pour mener à bien ce partenariat et lui permettre d’aboutir à des projets stratégiques, un travail de fond sera réalisé en proximité entre les équipes techniques et commerciales des deux acteurs (formations, support, actions marketing et commerciales communes).