Quodagis IT annonce une prise de participation auprès de Ynpact

janvier 2021 par Marc Jacob

L’entreprise de service numérique Quodagis IT fait évoluer son offre en annonçant une prise de participation minoritaire auprès de la société Ynpact. Le groupe va ainsi se positionner sur le marché en croissance du conseil, de l’intégration et de la mise en œuvre d’infrastructures cloud basées sur AWS.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe Quodagis qui consiste à intégrer progressivement des expertises complémentaires pour proposer à ses clients un guichet unique afin de mener à bien leur transformation numérique en se basant sur des infrastructures et technologies éprouvées.

Fort de ce partenariat avec Ynpact, Quodagis IT va pouvoir accompagner ses clients dans leurs projets de modernisation de leurs infrastructures IT en leur permettant de tirer parti des nombreux avantages liés à l’utilisation d’ AWS. Ynpact et Quodagis IT pourront alors proposer tout un panel de services opérationnels autour d’AWS : audit et architecture, migration et intégration, Devops, Services managés et formation.

Cette prise de participation de Quodagis IT va également permettre au groupe de passer la barre des 100 collaborateurs et de bénéficier de nouveaux référencements AWS. Structurants, ces différents éléments sont autant de garanties qui mettent en avant la capacité du groupe à mener à bien des projets complexes qui exigent un haut niveau d’expertise autour d’AWS. Dans ce contexte, une nouvelle campagne de recrutement est d’ores et déjà lancée pour intégrer de nouveaux talents qui viendront renforcer les équipes de Ynpact qui devraient doubler d’ici à fin 2021.

La prise de participation de Quodagis IT représente une première étape du partenariat qui pourrait prendre une autre dimension au regard du succès des projets qui seront réalisés sur les prochains mois.